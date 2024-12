A IBM recebeu o SEAL Sustainable Product Award por seu modelo z16, reconhecendo seu compromisso com a sustentabilidade.

O portfólio de servidores corporativos IBM Z foi criado para oferecer eficiência, resiliência e escala. Com essas tecnologias, os clientes podem lidar com seu impacto no ambiente e, ao mesmo tempo, manter o desempenho necessário para gerar resultados de negócios.