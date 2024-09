Quando a SEAL Systems aprendeu sobre os recursos de segurança do IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPC usando o IBM LinuxONE e a infraestrutura Virtual Private Cloud (VPC) da IBM Cloud, a empresa decidiu avaliar a opção de executar sua aplicação no Linux, em um mainframe IBM Z. No passado, a empresa havia implementado sua solução apenas em servidores x86.

"Foi emocionante redescobrir a plataforma de mainframe para lançar nosso novo serviço em nuvem de ponta com o IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPC", lembra Jan Bjerre Aagesen." "Foi muito fácil adaptar nossa arquitetura de microsserviços em contêineres para ser executada na IBM Cloud, no IBM Cloud LinuxONE Virtual Server e agora estamos nos beneficiando dos recursos avançados de segurança do IBM Z e do IBM LinuxONE."

Graças ao IBM Hyper Protect, os clientes da SEAL Systems se beneficiam da segurança avançada das capacidades de Computação Confidencial, baseadas nas melhores práticas estabelecidas pela IBM no desenvolvimento de soluções em nuvem altamente seguras para empresas de serviços financeiros.

Aproveitando as imagens da Open Container Initiative (OCI) no Linux, a SEAL Systems não precisou fazer grandes mudanças para começar a usar o IBM LinuxONE. Para apoiar a transformação, a equipe da SEAL Systems se envolveu com alguns projetos de software de código aberto para garantir que a plataforma IBM Z fosse suportada por todas as bibliotecas das quais suas soluções de produção dependiam. "Valeu a pena termos reconstruído nossa aplicação recentemente, usando contêineres Linux," acrescenta Thomas Tikwinski. "Conseguimos reutilizar nossos fluxos de trabalho e configurações existentes, como nossos arquivos Docker Compose, para orquestrar e lançar vários componentes da nossa aplicação ao implementar nossa solução com IBM Hyper Protect Virtual Servers."

Baseado no IBM LinuxONE, o IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server para VPC oferece recursos de computação confidencial que maximizam a segurança de dados através de criptografia e proteção de dados em uso em todo o stack de soluções. Executando sua aplicação com Hyper Protect Virtual Server, a SEAL Systems pode garantir o isolamento estrito das cargas de trabalho em um ambiente de execução confiável (TEE) graças ao IBM Secure Execution for Linux, com segurança em nível de hardware para servidores virtuais e cargas de trabalho conteinerizadas. As chaves de criptografia críticas para a segurança são protegidas por um módulo de segurança de hardware (HSM) e enclaves de execução segura em um ambiente zero trust.

O IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPC oferece segurança abrangente de ponta a ponta com ferramentas e fluxos de trabalho amigáveis para desenvolvedores. A solução cobre todo o processo de implementação com uma abordagem DevSecOps, ajudando a SEAL Systems a construir, provisionar, gerenciar, manter e monitorar suas aplicações conteinerizadas nativas da nuvem.

Graças ao IBM Hyper Protect Secure Build, apenas códigos e imagens autorizados podem ser implementados. Isso proporciona uma cadeia de suprimentos de software segura e protege contra malware usando contratos criptografados e protocolos de prova de conhecimento zero. Os contratos criptografados ajudam a garantir a integridade da aplicação e, durante a operação, toda a memória usada pela aplicação é protegida com criptografia adicional para fornecer total confidencialidade de dados e código. Cada componente se integra à solução de gerenciamento de chaves de nuvem híbrida Hyper Protect Crypto Services, que é construída em hardware certificado FIPS 140-2 Nível 4, aproveitando um HSM dedicado. Este design de solução é baseado no princípio "mantenha sua própria chave" (KYOK), para que a SEAL Systems tenha sempre controle exclusivo de chave de criptografia, fortalecendo ainda mais a proteção de dados e a segurança de ponta a ponta.

"É impressionante o nível de segurança que podemos alcançar com uma solução em nuvem usando o IBM Cloud Hyper Protect Virtual Server for VPC", diz Thomas Tikwinski. "Podemos oferecer nosso serviço em nuvem aos nossos clientes com a certeza de que seus dados estão totalmente protegidos durante todo o ciclo de vida da aplicação. A solução é projetada em torno dos princípios de confiança zero e nos ajuda a garantir a integridade com tecnologias sofisticadas de criptografia."