O sistema operacional empresarial Linux® oferece uma base sólida para sua infraestrutura de TI em nuvem híbrida. As cargas de trabalho em execução no Linux no IBM Z herdam a confiabilidade, escalabilidade e segurança da plataforma IBM Z®. Consolide suas cargas de trabalho no Linux no IBM Z para compartilhar recursos, reduzir custos e melhorar o desempenho e a eficiência.