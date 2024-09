IBM LinuxONE 4

Acelere a inferência de IA e minimize o uso de energia aproveitando o acelerador integrado no chip para IA no IBM LinuxONE. Esse é um recurso do processador Telum dentro do IBM LinuxONE e é suportado por frameworks populares de IA, como o TensorFlow. A colocação de IA e dados minimiza a latência, resultando em maior desempenho e menor consumo de energia.