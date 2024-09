Quer combater a disrupção e inovar mais rapidamente? Ambos são possíveis quando as equipes de desenvolvimento utilizam práticas ágeis e modernas de DevSecOps e fornecem aplicativos por meio de um pipeline automatizado e integrado - a espinha dorsal do fluxo de valor. O portfólio de nuvem híbrida DevOps for IBMZ® oferece recursos e práticas recomendadas para acelerar a entrega de suas soluções de nuvem híbrida com maior qualidade, minimizando os riscos.

As organizações mais eficazes incluem os aplicativos IBM z/OS® juntamente com os aplicativos nativos da nuvem, tratando o IBM Z como outra plataforma que pode ser aproveitada. Essa abordagem capacita as equipes a usar um único pipeline para orquestrar o desenvolvimento, a integração e a implementação de um aplicativo em várias plataformas e ambientes de destino com as regras de segurança certas.