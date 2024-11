Funcionalidade do hardware CP Assist for Cryptographic Functions (CPACF) Durante a criação do inventário de criptografia, o IBM z16 disponibiliza novas ferramentas de monitoramento para acompanhar a execução de instruções criptográficas no CP Assist for Cryptographic Functions (CPACF). O CPACF acelera a execução de operações criptográficas, como criptografia e descriptografia, descarregando-as do processador principal. Isso ajuda a melhorar a velocidade e a eficiência das tarefas de segurança de dados no sistema.

Produto Application Discovery and Delivery Intelligence (ADDI) O ADDI pode descobrir onde e como a criptografia é usada nas aplicações. Ele aumenta a prontidão segura contra ataques quânticos ao avaliar e modernizar as aplicações para compatibilidade com métodos avançados de criptografia. O ADDI identifica as aplicações que precisam de atualizações, analisa a compatibilidade e mapeia os riscos, ajudando a garantir uma integração tranquila de tecnologias seguras contra ataques quânticos e a modernização estratégica. Isso prepara seus sistemas para lidar com os desafios emergentes de segurança de forma eficaz.

Produto Unified Key Orchestrator (UKO) for IBM z/OS O UKO for IBM Z aprimora a prontidão da segurança contra ataques quânticos, ao fornecer gerenciamento de chaves centralizado e simplificado, compatível com padrões avançados de criptografia. Ele simplifica a implementação e o gerenciamento de chaves de criptografia seguras contra ataques quânticos em todo o ambiente IBM Z, ajudando a garantir uma proteção de dados robusta e em conformidade. Ao facilitar operações de chaves eficientes e a integração com algoritmos seguros contra ataques quânticos, o UKO ajuda a organização a fazer uma transição tranquila para medidas de segurança preparadas para o futuro.

Componente do IBM z/OS Tecnologia de prontidão para criptografia Z/OS (zERT) Uma funcionalidade no IBM z/OS que aprimora a prontidão segura contra ataques quânticos, ao fornecer ferramentas e funcionalidades projetadas para apoiar a transição para os padrões de criptografia segura contra ataques quânticos. Ele ajuda a garantir que os mecanismos de criptografia de dados estejam atualizados e sejam capazes de lidar com futuras ameaças quânticas, facilitando a integração perfeita de soluções criptográficas avançadas no ambiente z/OS e ajudando as organizações a se manter à frente dos desafios de segurança emergentes.

Componente do IBM z/OS Integrated Cryptographic Services Facility (ICSF) Um componente de software do IBM z/OS que aprimora a prontidão segura contra ataques quânticos, ao fornecer serviços criptográficos avançados essenciais para proteger os dados contra ameaças quânticas emergentes. É compatível com algoritmos seguros contra ataques quânticos e gerenciamento de chaves por meio do CEX8S, permitindo que as organizações façam a transição para novos padrões de criptografia sem dificuldades. Os recursos robustos do ICSF ajudam a garantir que as práticas de proteção de dados e criptografia permaneçam resilientes e em conformidade com os requisitos de segurança em constante evolução.