O que é IA de edge?

As despesas associadas aos serviços de IA hospedados na nuvem podem ser elevadas. A IA de edge oferece a opção de utilizar recursos caros da nuvem como um repositório para o acúmulo de dados pós-processamento, destinado à análise subsequente em vez de operações de campo imediatas. Isso reduz as cargas de trabalho de redes e computadores na nuvem. A utilização de CPU, GPU e memória sofre uma grande redução à medida que suas cargas de trabalho são distribuídas entre os dispositivos de edge, o que distingue a IA de edge como a opção mais econômica entre as duas.

Quando a computação em nuvem lida com todos os cálculos de um serviço, a localização centralizada suporta uma carga de trabalho significativa. As redes suportam alto tráfego para transmitir dados à fonte central. Enquanto as máquinas executam tarefas, as redes se tornam ativas mais uma vez, transmitindo dados de volta ao usuário. Os dispositivos de edge removem essa transferência contínua de dados. Como resultado, tanto as redes quanto as máquinas passam por um processo de estresse reduzido quando são aliviadas do fardo de lidar com todos os aspectos.

Além disso, as características autônomas da IA de edge eliminam a necessidade de supervisão contínua por cientistas de dados. Embora a interpretação humana desempenhe consistentemente um papel fundamental na determinação do valor final dos dados e dos resultados que eles geram, as plataformas de IA de edge assumem parte dessa responsabilidade, resultando em economia de custos para as empresas.