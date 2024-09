O que é edge computing?

CIOs dos setores bancário, de mineração, varejo ou qualquer outro setor estão desenvolvendo estratégias projetadas para personalizar a experiência do cliente, gerar insights e ações mais rápidas e manter a continuidade das operações. Isto pode ser alcançado por meio da adoção de uma arquitetura de computação amplamente descentralizada, também conhecida como edge computing. No entanto, em cada setor há casos de uso específicos que impulsionam a necessidade de TI com edge.

Os bancos podem precisar de edge para analisar feeds de vídeo de caixas eletrônicos em tempo real, a fim de aumentar a segurança do consumidor. As empresas de mineração podem utilizar os dados para otimizar suas operações, melhorar a segurança dos trabalhadores, reduzir o consumo de energia e aumentar a produtividade. Os varejistas podem personalizar as experiências de compra de seus clientes e comunicar rapidamente ofertas especializadas. As empresas que utilizam serviços de quiosque podem automatizar a distribuição e o gerenciamento remotos de suas aplicações baseadas em quiosque, ajudando a garantir que continuem operando mesmo quando não estiverem conectados ou quando a conectividade de rede for ruim.