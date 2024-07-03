O que é computação paralela?

Os processadores se comunicam usando memória compartilhada , e suas soluções são combinadas usando um algoritmo. A computação paralela é significativamente mais rápida do que a computação serial (também conhecida como computação serial), sua antecessora, que usa um único processador para resolver problemas em sequência.

Quando os computadores foram inventados pela primeira vez no final dos anos 1940 e 1950, o software foi programado para resolver problemas em sequência, o que restringia a velocidade de processamento. Para resolver problemas mais rapidamente, algoritmos precisaram ser criados e implementados seguindo um conjunto de instruções em uma unidade de processamento central (CPU). Somente depois que uma instrução tiver sido executada, outra poderá ser resolvida.

A partir da década de 1950, a computação paralela permitiu que os computadores executassem códigos de forma mais rápida e eficiente, dividindo problemas de computação em problemas menores e semelhantes. Esses problemas, conhecidos como algoritmos paralelos, eram então distribuídos em vários processadores.

Atualmente, os sistemas paralelos evoluíram a ponto de serem usados em vários computadores, tornando tarefas cotidianas, como verificar e-mails ou enviar uma mensagem de texto, centenas de vezes mais rápidas do que se fossem executadas usando computação serial. Além de alimentar dispositivos pessoais como notebooks e smartphones, sistemas paralelos também alimentam os supercomputadores mais avançados e tecnologias de ponta, como inteligência artificial (IA) e a Internet das Coisas (IoT).