O pacote IBM Spectrum® LSF® é uma plataforma de gerenciamento de carga de trabalho e um planejador de tarefas para computação distribuída de alto desempenho (HPC). Há disponível uma automação baseada no Terraform para provisionar e configurar recursos de um cluster baseado no IBM Spectrum LSF no IBM Cloud®.

Aumente a produtividade e o uso de hardware do usuário e reduza os custos de gerenciamento de sistemas com nossa solução integrada para ambientes HPC de missão crítica. A arquitetura heterogênea, altamente escalável e disponível oferece suporte para computação de alto desempenho tradicional e cargas de trabalho de alto rendimento. Também funciona para big data, aprendizado de máquina com GPUs e cargas de trabalho conteinerizadas.

Com suporte dinâmico à nuvem HPC, o pacote IBM Spectrum LSF permite que a organização utilize recursos de nuvem de maneira inteligente com base na demanda da carga de trabalho, com suporte para todos os principais provedores de nuvem.