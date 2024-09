O software IBM Spectrum Symphony® oferece um poderoso gerenciamento de categoria corporativa para executar aplicativos distribuídos e computação intensiva de dados em uma grade compartilhada e escalável. Aumenta a velocidade de dezenas de aplicativos paralelos para obter resultados mais rápidos e melhor utilização de todos os recursos disponíveis. Com o IBM Spectrum Symphony, é possível melhorar o desempenho de TI, reduzir custos e despesas de infraestrutura e atender rapidamente às demandas de negócios.



O suporte dinâmico à nuvem HPC permite que as organizações usem de forma inteligente os recursos de nuvem com base na demanda de carga de trabalho, com suporte para todos os principais provedores de nuvem. O IBM Spectrum Symphony está disponível para implementação automatizada na IBM Cloud.