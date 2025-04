O grande volume de dados gerados hoje, como feeds de mídias sociais, dispositivos de IoT, registros de transações e muito mais, representa um desafio significativo. As soluções tradicionais de armazenamento e processamento de dados muitas vezes são inadequadas para lidar com essa escala com eficiência. As tecnologias de big data e as soluções de armazenamento na nuvem permitem que as organizações armazenem e gerenciem esses vastos conjuntos de dados de forma econômica, protegendo dados valiosos de serem descartados devido a limitações de armazenamento.