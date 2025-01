O que é um banco de dados NoSQL?

A linguagem de consulta estruturada (SQL) é comumente mencionada em relação ao NoSQL. Para entender melhor a diferença entre NoSQL e SQL, talvez ajude conhecer a história do SQL, uma linguagem de programação usada para recuperar informações específicas de um banco de dados.

Antes dos bancos de dados relacionais, as empresas utilizavam um sistema de banco de dados hierárquico com uma estrutura em árvore para as tabelas de dados. Esses primeiros sistemas de gerenciamento de bancos de dados (DBMS) permitiam que os usuários organizassem grandes quantidades de dados. No entanto, eram complexos, muitas vezes proprietários de uma aplicação específica e limitados na capacidade de descoberta dentro dos dados. Essas limitações acabaram levando ao desenvolvimento de sistemas de gerenciamento debancos de dados relacionais, que organizavam os dados em tabelas. O SQL oferecia uma interface para interagir com dados relacionais, possibilitando que os analistas conectassem tabelas ao fundir campos em comum.

Com o passar do tempo, as demandas por uso mais rápido e díspar de grandes conjuntos de dados tornaram-se cada vez mais importantes para tecnologias emergentes, como aplicações de comércio eletrônico. Os programadores precisavam de algo mais flexível do que bancos de dados SQL (ou seja, bancos de dados relacionais). O NoSQL tornou-se essa alternativa.

Embora o NoSQL tenha apresentado uma alternativa ao SQL, esse avanço não substituiu de forma alguma os bancos de dados SQL. Por exemplo, digamos que você esteja gerenciando pedidos de varejo em uma empresa. Em um modelo relacional, as tabelas individuais gerenciariam os dados do cliente, os dados do pedido e os dados do produto em separado e eles seriam unidos por meio de uma chave comum exclusiva, como a ID do cliente ou a ID do pedido. Embora isso seja ótimo para armazenar e recuperar dados rápido, exige muita memória. Se você quiser adicionar mais memória, os bancos de dados SQL podem ser dimensionados somente no sentido vertical, não horizontal, o que significa que sua capacidade de adicionar mais memória está limitada ao hardware disponível. O resultado é que o dimensionamento vertical acaba limitando o armazenamento e a recuperação de dados da empresa.

Por outro lado, os bancos de dados NoSQL são não relacionais, o que elimina a necessidade de vincular tabelas. Seus recursos integrados de fragmentação e alta disponibilidade facilitam o dimensionamento horizontal. Se um único servidor de banco de dados não for suficiente para armazenar todos os seus dados ou lidar com todas as consultas, a carga de trabalho poderá ser dividida em dois ou mais servidores, permitindo que as empresas expandam seus dados horizontalmente.

Embora cada tipo de banco de dados tenha suas próprias vantagens, as empresas geralmente utilizam bancos de dados NoSQL e relacionais em uma única aplicação. Os provedores de nuvem atuais podem oferecer compatibilidade com bancos de dados SQL ou NoSQL. O banco de dados que você vai escolher depende de seus objetivos.

Para saber mais sobre as diferenças entre as duas opções, consulte "Bancos de dados SQL vs. NoSQL: qual é a diferença?"