MongoDB

O MongoDB é um banco de dados NoSQL de software livre projetado para aplicativos em cloud. Ele usa a organização orientada por objetos, em vez de um modelo relacional.

Na solução MEAN, o MongoDB armazena os dados do aplicativo. Como o aplicativo e o banco de dados usam JavaScript, não há necessidade de converter o objeto à medida que ele é transmitido do aplicativo para o banco de dados e vice-versa. O aplicativo pode enviar por push e receber objetos entre o back-end e o banco de dados sem perder nada.

O MongoDB é destacado por sua escalabilidade em armazenamento e desempenho. É possível incluir campos no banco de dados sem recarregar a tabela inteira, além disso, o MongoDB é conhecido por sua capacidade de gerenciar grandes quantias de dados sem comprometer o acesso a eles. Com somente alguns cliques, é possível expandir os recursos disponíveis para o seu banco de dados, tornando-o perfeito para aplicativos com períodos ocasionais de maior atividade.

Para um maior detalhamento sobre o MongoDB, consulte " MongoDB: um guia essencial."

Express

Express é um modelo de aplicativos da web para o Node.js. Ele equilibra a facilidade de uso e um conjunto completo de recursos.

Formando o back-end da solução MEAN, o Express lida com todas as interações entre o front-end e o banco de dados, garantindo uma transferência de dados tranquila para o usuário final. Ele foi projetado para ser usado com o Node.js e, portanto, mantém o uso consistente do JavaScript em toda a solução.

O Express é minimalista e foi projetado para lidar com processos de maneira eficiente, sem sobrecarregar o aplicativo. Mas não confunda minimalismo com falta de recursos. O Express oferece uma funcionalidade de manipulação de erros e modelagem excelente para auxiliar em seu desenvolvimento.

O Express também pode protegê-lo de si mesmo, porque usa o padrão do módulo CommonJS para impedir a substituição inadvertida de variáveis no namespace compartilhado. Não é possível redefinir acidentalmente uma variável criada anteriormente. Essa aplicação de encerramentos JavaScript pode ajudar a evitar um erro caro e demorado.

AngularJS

AngularJS, o modelo de front-end JavaScript da Google, não é o único modelo de front-end em uso, mas é extremamente popular. Ele é o padrão eficaz para o desenvolvimento de JavaScript de front-end. Se você desenvolver um aplicativo da web em JavaScript, você usará o AngularJS.

A solução MEAN inclui o AngularJS para ajudar os desenvolvedores a criar o lado do aplicativo voltado ao usuário. Como o back-end, o front-end e o banco de dados são todos desenvolvidos em JavaScript, há um fluxo controlado de informações entre todas as partes de seu aplicativo.

AngularJS não se tornou o modelo de front-end JavaScript mais popular por acaso. Sua capacidade de desenvolvimento simultâneo para desktop e dispositivos móveis, seu desempenho ajustado adequadamente e seus modelos fáceis de usar fazem dele o front-end ideal para criar aplicativos nativos de cloud.

Node.js

Node.js é um modelo de JavaScript de software livre que usa eventos assíncronos para processar diversas conexões simultaneamente. Ele é um modelo ideal para um aplicativo com base em cloud, pois pode facilmente ajustar a escala de solicitações sob demanda. É provável encontrar o Node.js por trás das presenças mais reconhecidas da web.

O Node.js é o alicerce da solução MEAN. Express foi criado especificamente para funcionar com o Node.js, e o AngularJS se conecta perfeitamente ao Node.js para oferecer dados rapidamente. O Node.js é fornecido de forma completa, com um servidor da web integrado, o que facilita a implementação do banco de dados MongoDB e aplicativo na cloud.

O ponto mais forte do Node.js é a sua escalabilidade. Os aplicativos em cloud são melhores quando podem responder rapidamente aos picos de uso. Qual a vantagem da capacidade de processamento ilimitada se é disponibilizada somente após o tempo limite dos usuários? Ao ampliar seus recursos, conforme necessário, é possível atender a mais usuários enquanto a arquitetura de encadeamento único do modelo permite que o aplicativo forneça uma experiência tranquila ao usuário de maneira eficaz em diversas conexões. O Node.js pode suportar até um milhão de conexões simultâneas.

Lembre-se de que o Node.js funciona melhor com muitas solicitações de baixo uso de recursos, em comparação com solicitações que consomem muitos recursos. Embora um encadeamento único possa protegê-lo contra conflitos de processos, ele não é imune ao congelamento do sistema para todos os clientes devido a um grande processo.