O que é uma solução LAMP?

Um olhar de alto nível sobre a ordem de execução da solução LAMP mostra como os elementos se interoperam. O processo começa quando o servidor da web Apache recebe solicitações para páginas da web a partir do navegador de um usuário. Se for uma solicitação para um arquivo PHP, o Apache transfere a solicitação para o componente PHP, que carrega o arquivo e executa o código contido no arquivo. O PHP também se comunica com o MySQL para buscar quaisquer dados indicados no código.

O PHP então usa o código no arquivo e os dados do banco de dados para criar o código HTML que os navegadores requerem para exibir as páginas da web. A solução LAMP é eficiente ao lidar não apenas com de páginas da web estáticas, mas também com páginas dinâmicas em que o conteúdo pode mudar toda cada vez que é carregado, dependendo da data, hora, identidade do usuário e outros fatores.

Depois de executar o código de arquivo, o PHP, então, transfere os dados resultantes de volta para o servidor da web Apache para enviar ao navegador. Ele também pode armazenar esses novos dados no MySQL. E, é claro, todas essas operações são ativadas pelo sistema operacional Linux que é executado na base da solução.