Drupal vs. WordPress

Aqui é uma área em que as duas plataformas divergem. O WordPress é simples de usar, não exigindo habilidades de programação (embora desenvolvedores web experientes certamente possam fazer ajustes no código). A ampla variedade de plug-ins e temas sem custo do WordPress torna muito fácil para um não desenvolvedor configurar um website para blogar rapidamente. Consequentemente, o WordPress se tornou a primeira opção para dezenas de milhões de indivíduos e empresas, especialmente pequenas empresas.

Em contraste, o Drupal envolve mais uma curva de aprendizado. A implementação de muitas funções exigirá a instalação e a modificação de módulos do Drupal. Evidentemente, a construção de um site baseado no Drupal também pode se tornar um projeto desafiador porque permite aos desenvolvedores realizar coisas mais complicadas do que fariam com o WordPress. Embora você possa construir sites simples com o Drupal, ele é usado com mais frequência por desenvolvedores corporativos que desejam personalizar websites avançados.

Se sua equipe não tem o tempo para construir um site com o Drupal ou não possui habilidades suficientes em HTML, CSS e PHP, é sempre possível contratar um especialista externo para assistência. As pequenas empresas devem ter em mente que os especialistas em Drupal podem ser mais difíceis de encontrar e mais caros de contratar do que os desenvolvedores do WordPress.