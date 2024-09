O que é hospedagem em cloud?

De uma perspectiva de TI, a flexibilidade da rápida implementação de soluções para uma necessidade comercial em evolução é fundamental tanto para o cliente quanto para o prestador de serviços. Em um ambiente estabelecido, com uma longa história de implementações de TI, não é fácil inserir uma nova solução em semanas sem afetar a infraestrutura existente ou o orçamento disponível em grande escala. A hospedagem em cloud oferece as opções e vantagens de uma implementação mais rápida da solução e menor custo de implementação e operações.

As organizações de hoje têm experiência suficiente com hospedagem em cloud para preferi-la à tradicional implementação de seus aplicativos. Não é apenas mais rápido implementar na cloud, mas também garante a escalabilidade, a disponibilidade e as necessidades de desempenho da implementação.

Os provedores de serviços em cloud (e são muitos) também aperfeiçoaram seus serviços e modelos de entrega de serviços e são capazes de entregar acordos de nível de serviço (SLAs) com muito mais segurança e sucesso. Os sistemas de hospedagem em cloud foram aprimorados para fornecer serviços de TI e capacidades de gerenciamento simplificados e centralizados.

Esta abordagem de administração centralizada ajuda tanto o provedor de serviços quanto os usuários a definir, entregar e rastrear SLAs automaticamente na web. A maioria dos serviços de hospedagem em cloud é oferecida por meio de uma interface com o usuário baseada na web e fácil de usar para solicitações de software, hardware e serviço, que são fornecidas instantaneamente. Mesmo as atualizações de software e hardware podem acontecer automaticamente. É tão fácil quanto comprar on-line!

Tanto nas abordagens de hospedagem em cloud quanto nas internas, os requisitos não funcionais de escalabilidade, de confiabilidade e de alta disponibilidade permanecem os mesmos, porém, a hospedagem em cloud oferece um conjunto muito mais amplo de recursos de TI para entregar escalabilidade, confiabilidade e disponibilidade.

Estes requisitos também podem ser ajustados automaticamente aos requisitos da solução. Isso é conhecido como fornecimento de serviço com reconhecimento de aplicativo, que é implementado por meio de ambientes definidos por software (SDE). O SDE proporciona automaticamente e dinamicamente os recursos de computação, rede e armazenamento para as suas necessidades de aplicativo. Ele ajuda com a maximização de eficiências e a otimização de serviços, uma vantagem tanto para os usuários quanto para o provedor de serviços.

A hospedagem em cloud continua a ser uma opção de implementação de destaque para clientes de todas as indústrias. Se você ainda não usa a hospedagem em cloud, esse é o momento perfeito para adotar uma postura estratégica e começar a usar.

Suj Perepa

Distinguished Engineer, IBM