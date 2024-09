Uma rede de distribuição de conteúdo (CDN) é uma rede de servidores distribuídos que entrega cópias temporariamente armazenadas, ou em cache, do conteúdo de um site aos usuários com base na localização geográfica do usuário. Uma CDN armazena esse conteúdo em locais distribuídos e o disponibiliza aos usuários como uma forma de reduzir a distância entre os visitantes do seu site e o servidor do seu site.Manter conteúdo em cache próximo aos seus usuários finais permite oferecer conteúdo mais rapidamente e ajuda os sites a alcançar uma audiência global de maneira mais eficiente.As CDNs protegem contra picos de tráfego, reduzem a latência, diminuem o consumo de largura de banda, aceleram os tempos de carregamento e reduzem o impacto de invasões e ataques ao introduzir uma camada entre o usuário final e a infraestrutura do seu site.

Mídia de transmissão em tempo real, mídia sob demanda, empresas de jogos, criadores de aplicativos, sites de comércio eletrônico, à medida que o consumo digital aumenta, mais proprietários de conteúdo recorrem a CDNs para melhor atender aos consumidores de conteúdo.