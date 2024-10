O que é topologia de rede?

Em uma rede em malha, cada dispositivo está conectado a pelo menos outro nó na rede. Em uma rede de malha completa, cada nó está conectado a todos os outros nós. Em uma rede de malha parcial, apenas alguns nós estão conectados diretamente entre si, enquanto outros precisam passar por nós adicionais para alcançar o nó de destino.

Como os nós podem se comunicar diretamente entre si, em vez de através de um hub central, a comunicação em uma rede em malha é frequentemente muito rápida. Um grande exemplo de uma rede em malha é a própria internet, onde cada computador é um nó em uma rede fornecida por diferentes provedores de serviços de internet que também se conectam entre si. Provedores de malha como o NYC Mesh usam uma rede em malha para fornecer internet sem fio em uma das cidades mais populosas dos Estados Unidos.

Como as redes em malha têm várias rotas pelas quais as informações podem viajar, elas são mais resilientes do que muitas outras topologias e podem continuar funcionando se um nó ou conexão falhar. As redes em malha também oferecem maior segurança, se um nó for atacado ou comprometido, ele pode ser substituído.

No entanto, as redes em malha costumam ser caras de configurar, exigindo muitos cabos para estabelecer as conexões. Mesclar vários caminhos também pode tornar a instalação complicada e gerar custos de manutenção mais altos do que em outros tipos de topologias.