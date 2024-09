Para obter eficiências operacionais adicionais no gerenciamento de problemas de desempenho de rede, a equipe estendeu de forma eficaz sua abordagem SevOne e IBM Cloud Pak for Watson AIOps com uma integração bidirecional com o ServiceNow. ServiceNow é uma plataforma de automação de fluxo de trabalho baseada em nuvem que ajuda as organizações a melhorar sua eficiência operacional e experiência do usuário, automatizando uma série de tarefas de gerenciamento de serviços de TI. Agora, com base nos dados operacionais detalhados provenientes do SevOne para o IBM Cloud Pak for Watson AIOps, o ServiceNow pode gerar automaticamente tickets de incidentes, acompanhar tickets abertos e fechados, e gerar relatórios automaticamente.

Para a equipe, a integração do ServiceNow concluiu seu sistema automatizado de circuito fechado para monitoramento e gestão de problemas de desempenho de rede.

"Essa integração perfeita de três tecnologias de ponta nos levou exatamente onde queríamos estar", disse o engenheiro de OSS da equipe. "Tínhamos todos os nossos dados, incluindo os tipos pesados, em um único formato e local único, a partir do qual eles poderiam fluir para o Netcool Operations Insight para análises e visualizações avançadas. Tudo isso foi apoiado pela integração ServiceNow que, graças à automação em toda a linha, proporcionou grandes ganhos em eficiência operacional e eficácia."

Além de receber dados em formatos típicos e atípicos usando o SevOne NPM, as equipes de TI e NetOps da empresa também aproveitam os fluxos de trabalho simples e reutilizáveis do SevOne NPM para relatórios e solução de problemas, o que contribui para a redução dos riscos na entrega de serviços e a melhoria das operações em geral. Mas os usos não pararam por aí. Depois de se familiarizarem com os recursos de relatórios do SevOne NPM, alguns vendedores da empresa começaram a gerar relatórios que detalhavam o uso dos serviços da empresa pelos clientes e destacavam lugares onde mais serviços faziam sentido. Esses relatórios ajudam vários vendedores a fechar assinaturas de serviços novas e ampliadas com os clientes.