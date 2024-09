Ao revisar o processo de seleção, Hareesh observa que a solução NPM da SevOne obteve uma pontuação alta nos principais recursos e capacidades discutidas anteriormente, juntamente com fatores como a velocidade de implementação em grande escala. No entanto, ele faz questão de ressaltar que sua equipe também foi influenciada por uma qualidade mais difícil de definir que destacou tanto a IBM quanto a solução NPM da SevOne. "A IBM conseguiu demonstrar que tinham um roteiro para novas tecnologias, como nuvem e SD-WAN," diz Hareesh, "e estava intimamente alinhado com nossa própria visão tecnológica."

Trabalhando com o SevOne NPM Professional Services, a BT Business implementou pela primeira vez a SevOne NPM para dois de seus maiores clientes. No ano seguinte e meio, a empresa migrou mais de 800 clientes adicionais. A partir de hoje, a BT Business está monitorando mais de 200.000 dispositivos com o SevOne NPM. E uma análise detalhada de como as coisas funcionam hoje mostra o quanto a empresa avançou para alcançar a visão que estabeleceu no início da jornada.

Vamos começar com velocidade. A capacidade de fornecer relatórios unificados e em tempo real do desempenho da rede por meio de uma arquitetura descentralizada que permite a "velocidade em escala" é um valor central do SevOne NPM. Isso significa que, mesmo com mais dispositivos e centros de dados sendo monitorados pela solução, a velocidade, seja na geração de relatórios de utilização de rotina ou na identificação e resolução de problemas, permanece alta. Isso significa menos gargalos na solução de monitoramento, independentemente da largura das escalas de implementação.

Para os clientes que estavam acostumados com a geração de relatórios lenta e árdua, Hareesh afirma que a geração de relatórios em tempo real, baseada em portal, da SevOne NPM é nada menos que revolucionária. “Nossos clientes estão nos dizendo 'isso é incrível'. Estamos vendo que isso redefine a maneira como eles veem suas redes e está aumentando o valor que eles percebem em ser um cliente da BT Business."