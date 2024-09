Anteriormente, quando um de seus volumes de SAN ficava sem espaço, a Devereux enfrentava uma interrupção de sistema de três horas.Após implementar o IBM SevOne NPM, a equipe de Shurer criou um relatório SAN para mostrar a atividade da semana anterior.Eles notaram uma anomalia — uma linha em um gráfico que estava claramente em ascensão.Mais uma vez, um volume SAN estava rapidamente se aproximando de sua capacidade máxima.

"Desta vez, com o SevOne em vigor, detectamos o problema do SAN com três horas de antecedência, em vez de ter uma interrupção de três horas", relata Sutton."

Quando o IBM SevOne NPM foi inicialmente instalado, a equipe percebeu — através de descartes e erros em uma porta — que o servidor de backup estava usando o driver padrão do Microsoft Windows, em vez do driver que haviam concluído ser o ideal para a sua configuração. Isso estava causando ciclos de backup mais longos do que o esperado.

"Some todas essas pequenas coisas e isso custa dinheiro e tempo", diz Sutton."Com o SevOne, estimamos que estamos detectando 40% dos problemas antes de um impacto significativo no usuário final.Antes do SevOne, essa porcentagem era quase zero."

A equipe de TI da Devereux também tem aproveitado a facilidade de gerar relatórios e gráficos.Sutton, por exemplo, criou relatórios para solucionar problemas específicos. "Eu escolho um objeto, seleciono um indicador, clico em destacar, e rapidamente posso ter um relatório com meia dúzia ou mais gráficos", ele diz."Nunca trabalhei com uma solução onde você pode construir relatórios significativos tão rapidamente.

"Usamos relatórios para nos ajudar a decidir quais alertas seriam úteis", continua Sutton."Temos reuniões regulares de resumo de alertas para trabalhar juntos na identificação de padrões e no ajuste fino dos nossos alertas.Com o SevOne implementado, o número de incidentes evitáveis diminuiu.A equipe agora utiliza dados de linha de base muito mais ricos e precisos, que informam melhor as decisões."

Shurer acrescenta: "Anteriormente, um tempo significativo era gasto tentando descobrir o que deu errado. Oportunidades eram perdidas porque nossa energia era usada descobrindo causas subjacentes.Agora, temos mais insights.”

Esses resultados positivos da plataforma IBM SevOne NPM são apenas o começo para a Devereux.Com menos tempo necessário para resolver problemas, a equipe de TI — que inclui 33 funcionários na sede e 22 administradores locais em todo o país — pode se rededicar à inovação e monitoramento proativo.Shurer espera alcançar dois objetivos em particular: aprimorar a segurança e fazer uma transição cuidadosa e calculada para a nuvem.

"A segurança é um problema importante para os prestadores de serviços de saúde", diz Shurer. "O SevOne nos permite focar mais proativamente na segurança, já que não gastamos tanto tempo solucionando problemas de desempenho."

Outro objetivo para a equipe do Devereux é a integração dos alertas do IBM SevOne NPM com seu sistema de tickets do help desk. Depois que o processo de revisão e ajuste fino de alertas estiver concluído, o objetivo é usar o sistema de tickets para rastrear problemas de desempenho de rede até a resolução.

A equipe da Devereux ficou impressionada com a natureza intuitiva da solução e diz que ela pode incorporar facilmente os serviços em seu próprio fluxo de trabalho."Queria que todas as empresas operassem da mesma forma que a SevOne", observa Sutton.“Eles tornaram a implementação muito mais fácil.”

“Agora é muito mais fácil estender a solução por conta própria”, acrescenta Shurer. “Na verdade, os nossos FTEs existentes agora têm mais tempo para inovar.”

Sutton conclui: "Desde o envolvimento inicial com o SevOne, e nosso relacionamento contínuo, estamos confiantes de que, se tivermos um problema, ele será resolvido".