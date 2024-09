A equipe NetOps da Spark definiu três critérios principais para uma nova solução de NPM:

Coleta de dados mais completa : Cobertura abrangente, precisa e normalizada de todos os tipos de dados de rede, máquina e experiência do usuário, incluindo fluxos, logs, métrica e metadados, com escalabilidade e flexibilidade para atender a requisitos futuros.

: Cobertura abrangente, precisa e normalizada de todos os tipos de dados de rede, máquina e experiência do usuário, incluindo fluxos, logs, métrica e metadados, com escalabilidade e flexibilidade para atender a requisitos futuros. Visibilidade aprimorada da rede : Visualizações em tempo real e de ponta a ponta de toda a infraestrutura de rede da empresa e das operações de TI em um "painel único de vidro" - tudo automatizado, sem a necessidade de juntar manualmente conjuntos de dados ou relatórios díspares.

: Visualizações em tempo real e de ponta a ponta de toda a infraestrutura de rede da empresa e das operações de TI em um "painel único de vidro" - tudo automatizado, sem a necessidade de juntar manualmente conjuntos de dados ou relatórios díspares. Relatórios aprimorados para os clientes: Relatórios de desempenho precisos, oportunos e perspicazes para documentar a conformidade com o SLA e outras métricas de desempenho, além de facilitar a comunicação e a colaboração que promovem maior satisfação e fidelidade do cliente.

A equipe de projeto da Spark realizou uma extensa e rigorosa avaliação de várias soluções NPM líderes do setor, incluindo o IBM SevOne NPM. Cada uma das outras soluções ficou aquém do esperado por motivos que incluíam coleta insuficiente de dados, relatórios excessivamente complicados e visibilidade limitada da rede. Além disso, nenhum desses produtos oferecia a escalabilidade e a flexibilidade exigidas pela Spark.

A solução IBM SevOne NPM, no entanto, preencheu todos os requisitos da lista de itens obrigatórios para a equipe. Ela ofereceu a coleta de dados mais abrangente, visibilidade completa da rede e relatórios intuitivos. E com flexibilidade superior e escalabilidade ilimitada, a solução IBM SevOne NPM poderia acompanhar o ritmo das necessidades de negócios e de NPM em constante mudança da Spark.

Com o IBM SevOne NPM vencendo o teste de comparação frente a frente, a equipe do Spark decidiu fazer uma prova de fogo. Isso veio na forma de provas de conceito (PoCs) com algumas das equipes mais exigentes e críticas da Spark, incluindo grupos de rede de nível 2 e nível 3, bem como equipes seniores de NetOps. Cada um das PoCs teve muito sucesso, com feedback altamente positivo e forte aceitação geral do usuário.

"Esses são críticos difíceis que não eram grandes fãs de algumas das ferramentas que testamos com eles antes", diz Graham Prowse, gerente de DevOps da Spark e líder desse projeto. "Quando as avaliações brilhantes da solução SevOne vieram de todas as equipes, sabíamos que tínhamos um vencedor.""