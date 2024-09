Em um mundo onde a lentidão é a nova tendência, uma rede que simplesmente acompanha os negócios não é suficiente. As redes devem promover a inovação e gerar resultados de negócios, desde o aumento da velocidade das aplicações até a melhoria da experiência do usuário final.

Desenvolvido para a era da nuvem híbrida e IA, as soluções de rede centradas em aplicações da IBM fornecem conectividade de alto desempenho para impulsionar seus aplicativos e negócios de ponta a ponta. Com automação e segurança zero trust, as soluções de rede de software da IBM removem barreiras à conectividade, melhoram a eficiência operacional e a implementação de serviços e protegem o desempenho da rede em ambientes distribuídos. Para os negócios digitais de hoje, as redes não servem apenas às aplicações; elas são tão importantes quanto as próprias aplicações.