O DNS é vital para os negócios digitais da Basis, pois toda a ação online começa com uma consulta de DNS na plataforma Basis. A Basis percebeu que sua solução de DNS incumbente não estava cumprindo suas metas de desempenho. Sua solução de DNS atual não conseguiu encaminhar com precisão as solicitações para o data center mais próximo. A Basis precisava também de uma solução de DNS que pudesse monitorar a disponibilidade do data center e garantir que as solicitações fossem sempre encaminhadas para o data center disponível mais próximo para o caso de um ou mais de seus data centers perderem a conectividade.

A Base selecionou a solução Filter Chain da NS1®, empresa IBM, para auxiliá-la no cumprimento de seu objetivo de gerenciamento de tráfego geolocalizado com precisão. A Basis trabalhou com os engenheiros de soluções da NS1 para migrar sua configuração de DNS do seu provedor anterior e configurar o DNS gerenciado para atender às suas necessidades.