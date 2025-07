A TIME tinha uma visão. Ela queria proporcionar aos clientes maior flexibilidade de rede e proporcionar a melhor experiência ao cliente desde o momento do início da utilização.Ele deu um passo importante em direção à realização da visão em 2018, quando lançou a primeira infraestrutura Network Functions Virtualization (NFVI) da Malásia, oferecendo aos clientes a opção de configurações de rede local ou virtualizada.Em 2019, a TIME se tornou a primeira empresa da Malásia a adotar a tecnologia de automação da IBM para coordenar a gestão do ciclo de vida do cliente.

Agora, para concretizar a visão, a TIME procura ampliar a flexibilidade que oferece aos clientes, incorporando uma automação mais avançada com IA e maior agilidade em seu controle sobre a rede.Isso será atingido com uma solução abrangente de orquestração de serviços.

Ang Thing Jiun, Diretor de Tecnologia da TIME, explica: "Nós nos propusemos a alcançar o gerenciamento de ciclo de vida totalmente automatizado para trazer o que há de mais recente em agilidade e flexibilidade aos nossos serviços. Com a implementação de NFVI e orquestração de serviços, nossos clientes terão maior flexibilidade em relação ao planejamento de rede, implementação, operação e até mesmo ao planejamento orçamentário.

Para encontrar a solução de orquestração adequada, a TIME convidou várias empresas a apresentarem provas de conceito.

Uma delas foi a IBM Business Partner Persistent Systems. A Persistent já tinha trabalhado com a TIME há vários anos, ajudando a implementar soluções de monitoramento de rede, de modo que ela tinha um forte entendimento da visão e estava pronta para propor uma solução eficaz.

Como explica Mark Kelemen, vice-presidente sênior de vendas mundiais da Persistent, "a TIME precisava de uma solução para ajudá-los a expandir e seguir os padrões de rede à medida que conquistavam mais clientes empresariais e expandiam sua rede".

A equipe Persistent apresentou uma solução baseada no software IBM® Agile Lifecyle Manager, que agora faz parte do IBM Cloud Pak® for Network Automation.

"A automação de rede Zero-touch é uma possibilidade", diz Kelemen. "Ela exige padronização e digitalização de processos operacionais, o software certo para gerenciar e orquestrar, e mais importante, visão e coragem para dar o salto".

A TIME teve a visão e a coragem. Por fim, decidiu avançar com a Persistent e a solução da IBM, tornando-se um dos primeiros adotantes da tecnologia de automação de rede na indústria de CSP.A Persistent ofereceu serviços completos para auxiliar a TIME a garantir o sucesso, desde o design da solução até a integração de sistemas e personalizações.“Houve dificuldades iniciais", afirma Kelemen, "mas trabalhamos em estreita colaboração com a equipe de produtos e suporte da IBM para garantir que a solução atendesse às necessidades da TIME”.



Os novos recursos abrangem três áreas:

Gerenciamento de ciclo de vida de serviço automatizado de ponta a ponta: a TIME pode provisionar automaticamente serviços em redes físicas e virtuais, escalando de forma flexível para dentro e para fora (adicionando ou removendo máquinas virtuais ou outros recursos) e para cima e para baixo (ajustando a memória, CPU e capacidade de armazenamento).

Serviços de assinatura automática e ativação para os clientes: O encadeamento dinâmico de serviços permite a adaptação eficiente dos serviços às necessidades individuais dos clientes.

Operações em circuito fechado para maior resiliência: a recuperação automática e o dimensionamento automático baseado no uso ajudam a manter a estabilidade e o desempenho, minimizando o esforço manual.