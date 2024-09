"A multinuvem é crítica", diz Paniagua. "Nossos clientes precisam escolher o local correto para executar seus processos." Cada plataforma de nuvem pública no mercado, ele explica, oferece recursos diferentes e preços diferentes. Assim, a Telefónica Tech está fazendo uma parceria com os principais provedores de plataforma de nuvem do mundo para levar seus recursos de nuvem aos clientes.

E reúne tudo isso usando o software IBM Cloud Pak, que permite que os clientes desenvolvam e executem serviços em qualquer uma dessas plataformas e combinem tudo em uma solução única e perfeita, incluindo integração com sistemas legados no local.

"Às vezes, migrar de sistemas locais ou de nuvem privada para nuvem pública é muito difícil," explica Paniagua. Particularmente para grandes organizações, sejam elas empresas corporativas ou entidades públicas, a infraestrutura de TI existente é altamente complexa. Ainda que uma organização deseje utilizar a nuvem, ela pode possuir sistemas locais que não estão preparados para a migração. Mas os projetos baseados em nuvem inevitavelmente precisarão se integrar a esses sistemas legados. "Eles têm que converter passo a passo," diz Paniagua. É por isso que o software IBM Cloud Pak fornece a base ideal para o Cloud Garden.

Especificamente, os componentes de desenvolvimento nativos da nuvem no software IBM Cloud Pak permitem que novos serviços sejam desenvolvidos diretamente no Cloud Garden, enquanto a plataforma de contêineres Red Hat OpenShift permite portabilidade entre ambientes legados, de nuvem privada e de nuvem pública. Segundo Paniagua, "É a maneira mais fácil de converter aplicações ou processos do mundo legado para o novo mundo," e de manter a correspondência entre os dois ambientes.

A portabilidade também permite que os clientes evoluam seus aplicativos e processos ao longo do tempo. Como exemplo, Paniagua explica que clientes usando um serviço de IA podem inicialmente ter o serviço rodando em uma plataforma de nuvem específica, mas veem uma maneira de melhorá-lo, ou cortar custos, em outra nuvem. "Normalmente," diz Paniagua, "isso é difícil. Você precisa começar do zero na nova nuvem. É um lock-in com fornecedor." Mas o OpenShift muda o jogo. "É muito fácil transferir uma aplicação de uma nuvem para outra, e você pode manter a mesma experiência de usuário para os desenvolvedores", diz Paniagua.

Além disso, a plataforma OpenShift, baseada no software de código aberto Kubernetes, oferece vantagens em comparação ao gerenciamento de contêineres usando apenas Kubernetes, de acordo com Paniagua. "No mercado, é fácil encontrar diferentes players que podem fornecer serviço Kubernetes. Mas Kubernetes é apenas uma peça. Provavelmente, é necessário adicionar muitos recursos e ferramentas ao Kubernetes para chegar à produção. Com o software Cloud Pak e o OpenShift, mais recursos são integrados para facilitar esse processo."

A Telefónica Tech está interessada nos recursos de gerenciamento multinuvem do IBM Cloud Pak para unificar e automatizar o gerenciamento de contêineres em várias nuvens.