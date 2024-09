As empresas estão adotando arquiteturas de borda, híbridas e multinuvem com aplicativos e ativos de dados espalhados por nuvens públicas e privadas, além de oferecer suporte a uma base de usuários remota e dinâmica. No entanto, um problema persiste: as equipes de TI enfrentam dificuldade para disponibilizar a conectividade de rede segura e previsível necessária para seus aplicativos. Essa dificuldade pode ser um problema de alinhamento organizacional e também um problema de ferramentas e tecnologia, muitas vezes levando a implementações ineficazes e atrasadas.



O IBM Hybrid Cloud Mesh pode ajudar. Esta oferta de SaaS disponibiliza conectividade simples, segura e previsível, centrada em aplicativos, para ambientes de borda, híbridos e multinuvem. Além disso, ele faz uma ponte entre silos operacionais proporcionando controle de rede detalhado para CloudOps e interfaces fáceis de consumir para equipes de DevOps viabilizando soluções mais rápidas para os problemas.