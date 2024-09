Por anos, uma prática comum ao configurar a conectividade de rede era "configurar e esquecer". Porém, no mundo de redes de nuvem híbrida e aplicativos temporários, o uso dessa abordagem faz com que a conectividade funcione um dia, mas não no outro. É necessário um novo paradigma.

O IBM® Hybrid Cloud Mesh oferece um novo paradigma em que a rede acompanha o aplicativo, ajudando as empresas em sua jornada para a nuvem com fluxos de trabalho simples e automatizados. Aproveite a flexibilidade e a liberdade de mover facilmente os aplicativos nos locais da nuvem e resolva o natureza temporária de aplicativos resilientes enquanto: