O que é o modelo OSI?

O modelo OSI surgiu como solução para as incompatibilidades de comunicação entre os diversos protocolos de rede utilizados no fim do século passado. As camadas do modelo OSI ofereceram a desenvolvedores e engenheiros um framework para criar hardware e software interoperáveis entre redes, com uma abordagem categórica para rede.

O modelo OSI define critérios e orientações para os componentes da rede e suas funções específicas em cada camada do stack, geralmente apresentada em ordem reversa para mostrar como os dados trafegam.

As camadas são:

Camada 7: a camada de aplicativos inicia a comunicação com a rede, incluindo os protocolos e os processos de manipulação de dados que convertem dados de rede legíveis pelo computador em respostas legíveis pelo usuário.

Camada 6: a camada de apresentação prepara os dados para a camada de aplicação, incluindo a tradução, compressão e criptografia dos dados.

Camada 5: a camada de sessão inicia e termina conexões entre dois dispositivos que interagem na rede, garantindo que os recursos não sejam usados em excesso nem subutilizados.

Camada 4: a camada de transporte transmite dados de ponta a ponta entre dois dispositivos na rede, garantindo que nada seja perdido, corrompido ou configurado incorretamente.

Camada 3: a camada de rede realiza o endereçamento, o roteamento e o encaminhamento de dados entre dispositivos que operam em redes diferentes. Se os dispositivos estiverem na mesma rede, eles não precisarão da camada de rede para interagir.

Camada 2: diferente da camada de rede, a camada de enlace gerencia o roteamento de dados entre dois dispositivos que interagem dentro da mesma rede.

Camada 1: a camada física compreende os ativos físicos, como roteadores e cabos USB, que convertem dados em sequências de 1s e 0s para transmissão para camadas superiores.

O modelo OSI se concentra em fornecer uma lista de tarefas que os engenheiros devem cumprir ao construir cada camada da arquitetura de rede, em vez de definir protocolos de comunicação entre elas. Sua abordagem teórica permite que os desenvolvedores visualizem e construam redes computacionais altamente complexas, mesmo sem conhecimento prévio do sistema de rede em si. Isso também ajuda as equipes a entender melhor como os dados percorrem a rede e a adaptar as funções de rede com codificação específica para cada camada.