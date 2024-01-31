O que é topologia de rede?

A configuração da rede tem um impacto direto no desempenho da rede. Ela afeta fatores como latência da rede, eficiência, resiliência, segurança, escalabilidade, custos de manutenção e outros. Embora seja possível alterar topologias de rede, isso é muito mais difícil depois que a infraestrutura física é estabelecida. Portanto, escolher o design de rede apropriado para suas necessidades atuais e futuras é fundamental.

Diferentes tipos de topologias oferecem vantagens e desvantagens específicas, compreender esses atributos é a melhor maneira de determinar a topologia mais adequada para sua rede.

Por exemplo, uma rede em malha é mais cara de configurar do que outros tipos, mas oferece maior segurança e resiliência. Para uma organização que exige segurança de nível superior e alta disponibilidade, e pode arcar com os custos de configuração e manutenção associados, esse tipo pode ser a topologia apropriada.

Uma rede em barramento é geralmente mais fácil e barata de instalar, mas como todas as informações fluem ao longo de uma conexão central, a privacidade e a segurança são baixas, a solução de problemas é mais difícil e um problema com o link central pode derrubar toda a rede. Uma organização que busca reduzir despesas de rede usando esse tipo de topologia deve considerar se essas desvantagens são aceitáveis.

Uma rede bem projetada oferece uma série de benefícios. Por um lado, ela ajuda a garantir que os dados viajem rapidamente e de forma eficiente, e que os problemas de rede sejam facilmente identificados e resolvidos. Uma rede bem projetada também facilita a alocação de recursos pelos administradores de rede. Ela também pode facilitar a implementação de medidas de segurança adicionais, como firewalls, que bloqueiam o acesso a certas partes da rede de acordo com as políticas definidas em uma lista de controle de acesso (ACL).