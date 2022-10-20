O que é monitoramento de rede?

O principal benefício das ferramentas de monitoramento de rede é a visibilidade direta e fácil de entender dos dispositivos conectados de toda a rede e como os dados se deslocam entre eles. Sistemas modernos de monitoramento de desempenho de rede oferecem informações básicas que permitem comparar dados automaticamente e identificar qualquer degradação no desempenho de rede. Ver todas essas informações em um painel significa que os administradores de rede podem identificar rapidamente os problemas em qualquer lugar da rede, identificar a causa raiz e determinar quem precisa corrigi-los.

Uma solução NPM exige menos tempo para corrigir problemas de desempenho da rede. A detecção de problemas mais cedo significa que você pode solucioná-los e corrigi-los muito mais rápido, economizando tempo e dinheiro. O monitoramento de rede ajuda as empresas a otimizar a eficiência, identificando e corrigindo problemas antes que afetem as operações e os clientes. Isso, por sua vez, reduz o tempo de inatividade, garante que os funcionários sempre tenham acesso aos recursos de que precisam e aumenta a disponibilidade de APIs e páginas da web, para os clientes terem acesso quando precisarem. O monitoramento do desempenho da rede também oferece dados históricos e permite a solução de problemas de rede anteriores, para você evitar problemas semelhantes no futuro.

As soluções de monitoramento de rede oferecem ferramentas e recursos de gerenciamento confiáveis e flexíveis, incluindo modelos configurados previamente para fornecedores específicos, como Cisco, Juniper, Arista e Aruba, entre outros. Esses modelos ajudam a garantir que tudo esteja funcionando bem. Eles ajudam você a cumprir os padrões do setor e as regulamentações governamentais. Apontam anomalias que podem ser sinais precoces de ataques cibernéticos. As ferramentas de monitoramento também podem ajudar você a rastrear e comparar as métricas de desempenho da sua rede, ajudando na definição de metas e aprimoramento do desempenho da rede. Tudo isso ajuda você a progredir.

Os sistemas modernos de monitoramento de rede vão um passo além, oferecendo compatibilidade com a nova geração de redes definidas por software implantadas para executar aplicativos modernos. Redes novas e modernas exigem maneiras muito diferentes de coletar e analisar dados de desempenho com APIs, além de oferecer suporte a métodos existentes, como SNMP. A compatibilidade com redes novas e existentes ajuda as equipes de engenharia e operações de rede a planejar corretamente as transições para redes de última geração.

O monitoramento do desempenho da rede também permite que você acompanhe as redes que estão mudando, crescendo e se tornando mais complexas com o tempo. Com o surgimento dos dispositivos de IoT, que permitem que as redes conectem milhares de dispositivos de IoT ou mais, as redes de TI estão ficando enormes e complexas.

A redução do trabalho manual da sua equipe de TI por meio da automação do monitoramento de rede permite que empreguem o tempo disponível em outros projetos críticos para os negócios e significa que você está empregando seus recursos com sabedoria.