O que é monitoramento de rede?

Monitoramento de rede significa utilizar o software de monitoramento de rede para monitorar a integridade e a confiabilidade constantes de uma rede de computadores. Os sistemas de monitoramento de desempenho de rede (NPM) normalmente geram mapas de topologia e insights acionáveis baseados nos dados de desempenho coletados e analisados.
Como resultado desse mapeamento de rede, as equipes de TI têm total visibilidade dos componentes da rede, do monitoramento do desempenho das aplicações e da infraestrutura de TI relacionada. Essa visibilidade permite que eles acompanhem a integridade geral da rede, identifiquem sinalizadores vermelhos e otimizem o fluxo de dados.
Um sistema de monitoramento de rede observa dispositivos de rede com defeito e recursos sobrecarregados. O sistema faz isso independentemente de os recursos de rede estarem no local, em um data center, hospedados por um provedor de serviços em nuvem ou parte de um ecossistema híbrido. Por exemplo, pode encontrar CPUs sobrecarregadas em servidores, altas taxas de erro em switches e roteadores ou picos repentinos de tráfego de rede. Um dos principais recursos do software NPM é alertar os administradores de rede quando um problema de desempenho é detectado.
Os sistemas de monitoramento de rede também coletam dados para analisar o fluxo de tráfego e medir o desempenho e a disponibilidade. Um método de monitoramento de problemas de desempenho e gargalos é a configuração de limites, de modo que você receba alertas instantâneos quando houver uma violação de limite. Alguns limites são limites estáticos simples. No entanto, os sistemas NPM modernos utilizam machine learning (ML) para determinar o desempenho normal em todas as métricas de uma rede com base na hora do dia e no dia da semana. Os sistemas NPM com essas linhas de base baseadas em ML criam alertas geralmente mais úteis.
As organizações geralmente fazem o monitoramento de rede dentro de uma central de operações de rede (NOC), que monitora os dispositivos de rede e as conexões entre todas as dependências, sem que os usuários finais saibam que o NOC está atuando nos bastidores.
Falhas na rede podem causar interrupções nos negócios, o que pode significar perda de clientes, produtividade de colaboradores e dinheiro. Na verdade, 91% das empresas de médio e grande portes relatam que uma única hora de inatividade de TI custa pelo menos US$ 300 mil por hora. Quase a metade desse grupo afirma que custa milhões.
Investir em um software de monitoramento de rede, seja ele comercial ou de código aberto, significa adotar uma abordagem proativa para manter sua infraestrutura de rede saudável e maximizar o tempo de atividade. Essa abordagem impede que seja necessário esperar que o usuário final reporte problemas na rede.
O monitoramento de infraestrutura permite que você saiba precisamente onde ocorre um problema de rede, possibilitando a solução de problemas antes que a situação leve a uma interrupção. A identificação e a resolução antecipadas da causa raiz de um problema podem reduzir o tempo de resposta, melhorar a satisfação do cliente, economizar dinheiro e proteger a reputação da empresa.
Há três tipos principais de ferramentas de monitoramento de rede.
1. As ferramentas baseadas em SNMP utilizam o SNMP (Simple Network Management Protocol) para interagir com o hardware da rede. Essas ferramentas acompanham o status em tempo real e o uso de recursos, como estatísticas de CPU, consumo de memória, bytes transmitidos e recebidos e outras métricas. O SNMP é um dos protocolos de monitoramento mais utilizados com o Microsoft Windows Management Instrumentation (WMI) para servidores Windows e o Secure Shell (SSH) para servidores Unix e Linux.
2. Ferramentas baseadas em fluxo monitoram o fluxo de tráfego para apresentar estatísticas sobre protocolos e usuários. Alguns também inspecionam sequências de pacotes para identificar problemas de desempenho entre dois endereços IP. Essas ferramentas de fluxo capturam dados de fluxo de tráfego e os enviam para um coletor central para processamento e armazenamento.
3. Soluções ativas de monitoramento de rede injetam pacotes à rede e medem a capacidade de alcance de ponta a ponta, o tempo de ida e volta, a largura de banda, a perda de pacotes, a utilização de links e outros recursos. Conduzindo e medindo transações em tempo real a partir da perspectiva do usuário, essas soluções permitem a detecção mais rápida e confiável de interrupções e degradação de desempenho.
Há também métodos de monitoramento de rede com e sem agente. O monitoramento baseado em agente envolve a instalação de um agente, um pequeno aplicativo ou software, no dispositivo monitorado. O monitoramento sem agente (com protocolos SNMP e SSH) não exige instalação. Em vez disso, o monitoramento de rede registra o software diretamente no dispositivo monitorado.
Na utilização de uma ferramenta de monitoramento de rede, a primeira etapa é determinar quais dispositivos de rede monitorar e estabelecer métricas de desempenho. Em seguida, escolha um intervalo de monitoramento que faça sentido para sua situação. O monitoramento de roteadores, switches e servidores costuma ser feito com mais frequência porque esses dispositivos de rede são mais críticos para os negócios.
Uma vez implementadas, as ferramentas de monitoramento de rede verificam se há problemas de rede. Os métodos podem ser tão simples quanto um ping para garantir que um host esteja disponível. Eles também podem ser mais extensos, como o monitoramento do acesso ao firewall, o uso da largura de banda, o consumo de recursos, o tempo de atividade e alterações inesperadas no tráfego da rede. Essas ferramentas garantem que switches, roteadores, servidores, firewalls e outros endpoints tenham um nível aceitável de rendimento. As ferramentas também fazem balanceamento de carga e monitoram taxas altas de erro.
Essas ferramentas oferecem visualização de toda a infraestrutura de rede com painéis personalizáveis. Os painéis apresentam gráficos de desempenho em tempo real e outros relatórios que mostram a aparência dos componentes e se há parâmetros incomuns que exigem uma investigação mais aprofundada.
As soluções de monitoramento de rede enviam notificações por e-mail ou SMS aos administradores de rede quando encontram problemas que precisam de atenção. Também compartilham notificações de alerta com várias ferramentas operacionais de TI, como sistemas AIOps.
O principal benefício das ferramentas de monitoramento de rede é a visibilidade direta e fácil de entender dos dispositivos conectados de toda a rede e como os dados se deslocam entre eles. Sistemas modernos de monitoramento de desempenho de rede oferecem informações básicas que permitem comparar dados automaticamente e identificar qualquer degradação no desempenho de rede. Ver todas essas informações em um painel significa que os administradores de rede podem identificar rapidamente os problemas em qualquer lugar da rede, identificar a causa raiz e determinar quem precisa corrigi-los.
Uma solução NPM exige menos tempo para corrigir problemas de desempenho da rede. A detecção de problemas mais cedo significa que você pode solucioná-los e corrigi-los muito mais rápido, economizando tempo e dinheiro. O monitoramento de rede ajuda as empresas a otimizar a eficiência, identificando e corrigindo problemas antes que afetem as operações e os clientes. Isso, por sua vez, reduz o tempo de inatividade, garante que os funcionários sempre tenham acesso aos recursos de que precisam e aumenta a disponibilidade de APIs e páginas da web, para os clientes terem acesso quando precisarem. O monitoramento do desempenho da rede também oferece dados históricos e permite a solução de problemas de rede anteriores, para você evitar problemas semelhantes no futuro.
As soluções de monitoramento de rede oferecem ferramentas e recursos de gerenciamento confiáveis e flexíveis, incluindo modelos configurados previamente para fornecedores específicos, como Cisco, Juniper, Arista e Aruba, entre outros. Esses modelos ajudam a garantir que tudo esteja funcionando bem. Eles ajudam você a cumprir os padrões do setor e as regulamentações governamentais. Apontam anomalias que podem ser sinais precoces de ataques cibernéticos. As ferramentas de monitoramento também podem ajudar você a rastrear e comparar as métricas de desempenho da sua rede, ajudando na definição de metas e aprimoramento do desempenho da rede. Tudo isso ajuda você a progredir.
Os sistemas modernos de monitoramento de rede vão um passo além, oferecendo compatibilidade com a nova geração de redes definidas por software implantadas para executar aplicativos modernos. Redes novas e modernas exigem maneiras muito diferentes de coletar e analisar dados de desempenho com APIs, além de oferecer suporte a métodos existentes, como SNMP. A compatibilidade com redes novas e existentes ajuda as equipes de engenharia e operações de rede a planejar corretamente as transições para redes de última geração.
O monitoramento do desempenho da rede também permite que você acompanhe as redes que estão mudando, crescendo e se tornando mais complexas com o tempo. Com o surgimento dos dispositivos de IoT, que permitem que as redes conectem milhares de dispositivos de IoT ou mais, as redes de TI estão ficando enormes e complexas.
A redução do trabalho manual da sua equipe de TI por meio da automação do monitoramento de rede permite que empreguem o tempo disponível em outros projetos críticos para os negócios e significa que você está empregando seus recursos com sabedoria.
Monitoramento de rede não é o mesmo que monitoramento de segurança de rede. As organizações usam o monitoramento de segurança de rede para proteger uma rede contra acesso não autorizado, uso indevido e roubo. Por outro lado, uma solução de monitoramento de rede é utilizada principalmente para otimizar a disponibilidade da rede e o desempenho geral.
Embora a segurança não seja o objetivo principal do monitoramento de rede, as melhores ferramentas de monitoramento de desempenho de rede podem ajudar a descobrir se os seus dispositivos de segurança estão funcionando de forma eficaz. Algumas ferramentas de monitoramento de rede incluem software de gerenciamento de configuração, o que ajuda a melhorar a segurança e a confiabilidade da rede, oferecendo configurações totalmente automáticas para dispositivos e interfaces de rede.
Ter visibilidade e saber como sua rede funciona pode destacar os sinais iniciais de comprometimento ou ataque. Quando o monitoramento de rede aponta anomalias de desempenho, sua equipe de TI pode identificar ameaças à rede com mais facilidade e abordar violações de dados e outros ataques.
Otimize as operações de TI com insights inteligentes de uma solução abrangente e escalável de monitoramento e gerenciamento de desempenho de rede.
Estabeleça conectividade simples, segura e previsível centrada em aplicações.
Projetado para redes modernas, o IBM SevOne Network Performance Management (NPM) ajuda você a identificar, solucionar e prevenir problemas de desempenho de rede precocemente, com análises alimentadas por aprendizado de máquina. Com insights acionáveis em tempo real, ajuda a monitorar de forma proativa redes de vários fornecedores em empresas, comunicações e provedores de serviços gerenciados.