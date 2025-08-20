O que é a Internet das Coisas (IoT)?

Dispositivos IoT, também conhecidos como "objetos inteligentes", podem variar de dispositivos simples de "casas inteligentes", como termostatos inteligentes, a dispositivos vestíveis, como smartwatches e roupas com RFID, até máquinas industriais complexas e sistemas de transporte. Os tecnólogos estão até mesmo concebendo até mesmo “cidades inteligentes” inteiras baseadas em tecnologias da IoT.

A IoT permite que esses dispositivos inteligentes se comuniquem entre si e com outros dispositivos habilitados para Internet. Como smartphones e gateways, criando uma vasta rede de dispositivos interligados que podem trocar dados e realizar diversas tarefas de forma autônoma. Isso pode incluir:

monitoramento das condições ambientais nas fazendas

gerenciamento de padrões de tráfego com carros inteligentes e outros dispositivos automotivos inteligentes

controle de máquinas e processos em fábricas

rastreamento de estoque e remessas em armazéns

As possíveis aplicações da IoT são amplas e variadas, e seu impacto já está sendo sentido em uma ampla variedade de setores, incluindo fabricação, transporte, assistência médica e agricultura. À medida que o número de dispositivos conectados à internet continua a crescer, a IoT provavelmente desempenhará um papel cada vez mais importante na formação do nosso mundo. Transformando a forma como vivemos, trabalhamos e interagimos uns com os outros.

No contexto empresarial, os dispositivos de IoT são usados para monitorar uma ampla gama de parâmetros, tais como temperatura, umidade, qualidade do ar, consumo de energia e desempenho das máquinas. Esses dados podem ser analisados em tempo real para identificar padrões, tendências e anomalias que podem ajudar as empresas a otimizar suas operações e melhorar seus resultados.