A integração empresarial tem sido tradicionalmente um desafio para os departamentos de TI.

No passado, as empresas integravam seus processos de negócios por meio de programação personalizada, implementações de middleware ou integração de aplicações (EAI) empresariais, como a arquitetura orientada a serviços (SOA). Essas soluções de integração funcionavam, mas eram caras e demoradas de criar. Elas também deixavam as empresas suscetíveis a silos de dados, devido à falta de troca de dados, de modo que uma parte da organização não tinha visibilidade sobre outra. Essa falta de visibilidade criava ineficiências quando os dados precisavam ser compartilhados.

Para manter a competitividade, bem como responder e se adaptar às mudanças do mercado rapidamente, as organizações têm acelerado a adoção de tecnologias digitais, incluindo aplicações SaaS e serviços em nuvem. Essa rápida adoção levou à proliferação de aplicações em toda a organização, tanto no local quanto em várias nuvens.

Com o grande número de aplicativos, incluindo aplicativos SaaS e aplicativos em nuvem, sendo integrados em uma única organização hoje, tornou-se difícil para os departamentos de TI criar integrações personalizadas.

Além disso, a expansão dos serviços de rede, da edge computing e da Internet das Coisas (IoT) criou uma demanda adicional pela rápida integração com uma ampla gama de produtos. As empresas de hoje devem ser capazes de integrar rapidamente aplicativos e serviços que se encontram no local, em nuvens privadas, na borda e em nuvens públicas de vários fornecedores.