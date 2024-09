Um ESB, ou barramento de serviço corporativo, é um padrão de arquitetura pelo qual um componente de software centralizado realiza integrações entre aplicativos. Ele realiza transformações de modelos de dados, administra conectividade/mensagens, realiza roteamento, converte protocolos de comunicação e possivelmente gerencia a composição de várias solicitações. O ESB pode disponibilizar essas integrações e transformações em uma interface de serviços para que novos aplicativos possam reutilizá-las . O padrão ESB é geralmente implementado usando um tempo de execução de integração e um conjunto de ferramentas especialmente projetados que garantem a melhor produtividade possível.

É possível implementar uma SOA sem um ESB, mas isso seria equivalente a ter nada mais que um monte de serviços. Cada proprietário de aplicativo precisaria se conectar a qualquer serviço necessário e realizar as transformações de dados para atender a todas as interfaces de serviço. Isso exige muito trabalho (mesmo que as interfaces sejam reutilizáveis) e aumenta significativamente os desafios de manutenção futura, pois todas as conexões são ponto a ponto. Na verdade, os ESBs foram, eventualmente, considerados um elemento essencial de qualquer implementação de SOA , tanto que os dois termos são, por vezes, usados como sinônimos, gerando confusão.

