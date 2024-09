O que é CRM?

O CRM apoia o processo de vendas e avança as iniciativas de planejamento de recursos empresariais (ERP). O software de CRM ajuda as empresas a medir e assumir o controle de sua geração de leads e pipelines de vendas.

O software de gerenciamento do relacionamento com o cliente ajuda as empresas a medir e assumir o controle de sua geração de leads e pipelines de vendas. Também pode ser usado para gerenciamento de oportunidades, previsão de vendas e gerenciamento de comunicações com clientes em potencial e para equipes de vendas em trânsito que precisem de dados rápidos e eficientes. Por exemplo, em um ambiente de central de atendimento, um sistema de CRM de vendas pode analisar a frequência, o volume e o resultado das comunicações de acompanhamento com novos leads. Isso pode levar à retenção de clientes melhor com o passar do tempo e a uma melhor experiência do cliente. Os dados são então utilizados para pesquisar e analisar o relacionamento geral com o cliente e melhorar os fluxos de trabalho.

Atualmente, as soluções de CRM contêm várias tecnologias em relação ao tamanho da implementação, modelo de negócios e verticais do setor para aprimorar a experiência do cliente. Os pacotes de CRM também podem oferecer ferramentas, como bate-papo online e aplicativos de compartilhamento de documentos. Além de oferecer suporte a comércio eletrônico e ferramentas de marketing, como o Mailchimp, os aplicativos de CRM oferecem gerenciamento de pedidos, receitas, redes sociais e oportunidades.