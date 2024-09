Os sistemas ERP baseiam-se em diversos módulos compatíveis com processos de negócios específicos. Há alguns módulos fundamentais para um sistema de ERP e há aplicações de terceiros para acessar recursos adicionais. Veja abaixo alguns dos módulos mais populares que oferecem opções de implementação.

Finanças e contabilidade: o módulo de finanças e contabilidade é frequentemente mais importante para muitos sistemas ERP.O principal objetivo deste módulo é ajudar as empresas a entender sua perspectiva financeira e analisar toda a empresa.Os principais recursos deste módulo são rastrear contas a pagar (AP) e contas a receber (AR), além de fechar os livros contábeis de forma eficiente e gerar relatórios financeiros e preços.Este módulo pode automatizar tarefas relacionadas à faturação e armazena informações financeiras cruciais para a sua empresa, como pagamentos de fornecedores, gestão de caixa e reconciliação de contas.Também fornece métricas claras para uma empresa e pode ajudar nas operações de planejamento de produção.

Aquisição: o módulo de aquisição, ou módulo de compras, ajuda as empresas a obter materiais e serviços de que precisam para fabricar seus bens. Este módulo ajuda a automatizar a aquisição, juntamente com o acompanhamento e análise de todas as cotações recebidas. Com o módulo de aquisição, as empresas podem manter uma lista de fornecedores e vincular fornecedores a determinados itens, o que pode por sua vez, ajudar a desenvolver e gerenciar um bom relacionamento com os fornecedores.

Fabricação: O módulo de produção, também conhecido como sistema de execução de produção, é um componente vital de planejamento e execução do software de ERP. O módulo ajuda os fabricantes a planejar a produção e protege tudo o que é necessário para a produção. Um módulo de fabricação pode atualizar o status de mercadorias em andamento com o fornecimento de informações em tempo real para itens em andamento ou produtos acabados. Normalmente, o módulo também contém soluções de planejamento de necessidades de material (MRP), que era o sistema de fabricação original do fabricante de ferramentas Black e Decker.1

Vendas: o módulo de vendas é responsável por manter uma linha de comunicação aberta com clientes e potenciais clientes. Ele pode usar insights baseados em dados para aumentar as vendas e tomar decisões direcionadas, além de auxiliar na emissão de faturas quando se trata de promoções ou oportunidades de vendas adicionais. Outros recursos, incluindo soluções de cadeia de suprimentos, oferecem gerenciamento útil de inventário e Order Management, incluindo dashboards, maior business intelligence e tecnologia da Internet das coisas (IoT).

Gerenciamento do relacionamento com o cliente: o módulo de gestão do relacionamento com o cliente (CRM), ou módulo de serviço, ajuda as empresas a fornecer um serviço excepcional.Ao armazenar informações de clientes, como chamadas anteriores, e-mails e histórico de compras, uma empresa tem os dados necessários para atender melhor os clientes atuais e futuros.Este módulo facilita o acesso da equipe às informações necessárias quando um cliente chega e vê que a equipe cria uma experiência específica do cliente graças aos dados salvos do software ERP.

Gestão de recursos humanos: o módulo de recursos humanos mantém recursos básicos, como tempo, participação e folha de pagamento.Este módulo mantém dados sobre todos os funcionários e armazena documentos que pertencem a cada um desses funcionários, como uma avaliação de desempenho ou descrição do trabalho.Se uma empresa quiser, ela pode ter um pacote completo de gerenciamento de capital humano (HCM) e conectá-lo ao ERP para fornecer funcionalidade de RH ainda mais forte.