A IBM oferece serviços de consultoria financeira de ponta a ponta com o IBM® watsonx e nosso ecossistema de parceiros, ajudando os líderes a transformar suas próprias operações financeiras e ter os ganhos de produtividade e crescimento mais altos dentro de suas organizações. Nossa abordagem centrada no cliente e nossa profunda experiência em finanças ajudam os líderes a reinventar fluxos de trabalho essenciais, integrando dados confiáveis, insights orientados por IA e automação. Transformamos a forma de trabalhar, identificando o ponto de partida ideal e os casos de uso nos processos de source-to-pay, do registro à análise e de order-to-cash. Com confiança e governança incorporadas à nossa abordagem, ajudamos você a escalar a IA com confiança em toda a sua empresa, proporcionando economia de custos para o resultado final e, ao mesmo tempo, contribuindo para o crescimento da receita.