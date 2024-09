Desde que o primeiro item foi vendido pela internet na década de 1990, o comércio eletrônico transformou a forma como as organizações fazem negócios além das fronteiras, remodelando assim a economia global. A expectativa de que as empresas operem pelo menos um pouco online – por exemplo, licitando contratos em um portal do governo ou recebendo fundos por meio de um processador de pagamento móvel – passou a moldar a forma como a economia funciona hoje. E, após a pandemia da COVID-19, o mercado global de comércio eletrônico cresceu exponencialmente. Em 2021, o mercado de comércio eletrônico cresceu e representava US$ 26,7 trilhões.1

Nos últimos 30 anos, o setor de varejo on-line passou a abranger muito mais do que apenas uma pequena empresa que vende produtos em uma loja de comércio eletrônico baseada no navegador. Para competir e prosperar nesse vasto ecossistema, as organizações integraram profundamente as soluções de comércio eletrônico a muitos de seus processos de negócios, permitindo experiências do cliente abrangentes em todas as plataformas e otimizações, como automação e análise conversacional.