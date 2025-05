O que é gerenciamento de inventário?

O gerenciamento de inventário exige visibilidade do inventário, saber quando fazer pedidos, quanto pedir e onde armazenar os produtos. As operações de atendimento de pedidos multicanal geralmente têm inventário espalhado por diversos pontos da cadeia de suprimentos. As empresas precisam de uma visão precisa do inventário para garantir o atendimento dos pedidos, reduzir o tempo de envio e minimizar rupturas de inventário, vendas excedentes e liquidações.