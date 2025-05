O conceito de SCM surgiu na década de 1980, mas suas raízes remontam à criação de linhas de montagem no início do século XX. Inicialmente, o SCM se concentrou em melhorar a eficiência de fabricação e reduzir os níveis de inventário. Entretanto, com a globalização e os avanços na tecnologia da informação, as cadeias de suprimentos atuais evoluíram para redes complexas que abrangem países e continentes.

A explosão do comércio eletrônico alterou a dinâmica do gerenciamento da cadeia de suprimentos. Com o passar dos anos, o foco mudou dos modelos tradicionais centrados no varejo para os modelos diretos ao consumidor. Essa mudança exige cadeias de suprimentos mais complexas e ágeis para lidar com entregas menores e mais frequentes, geralmente em escala global.

Disrupções recentes, como a pandemia da COVID-19, destacam a importância do gerenciamento de riscos e da resiliência. Como resultado, as empresas estão diversificando sua base de fornecedores, aumentando o buffer de inventário e investindo em tecnologias para melhorar a visibilidade e a capacidade de resposta. E, embora a globalização tenha expandido as cadeias de suprimentos entre fronteiras, há também uma mudança em direção à localização em resposta às pressões comerciais, ao aumento dos custos de transporte e à necessidade de prazos de entrega mais rápidos.