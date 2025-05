O que é gerenciamento de fornecedores?

Para empresas que atuam na entrega de produtos, o sucesso depende da capacidade de adquirir, reter e trabalhar de forma eficaz com fornecedores para atender às expectativas dos clientes quanto à entrega de produtos de qualidade, no prazo e na quantidade certa. Até 50% do valor de uma empresa pode depender da força de seu relacionamento com fornecedores (PDF).

Mas, à medida que as cadeias de suprimentos se tornam redes globais interconectadas, os processos de gerenciamento de fornecedores também se tornaram mais complexos, demorados e caros. A forte dependência de processos manuais, baseados em papel, bem como a duplicidade na inserção de dados digitais e no preenchimento de formulários, agravou esses desafios, retardando a execução, permitindo erros humanos e dificultando a agilidade.

Essas dificuldades são ainda mais agravadas em tempos turbulentos. Eventos recentes evidenciaram a importância crítica dos relacionamentos contínuos entre uma empresa e seus parceiros e fornecedores. Esses relacionamentos são essenciais para manter a agilidade e a resiliência nas cadeias de suprimentos.

Os líderes da cadeia de suprimentos responderam a esses desafios aumentando seu compromisso com a digitalização e modernização dos processos de gerenciamento de fornecedores. Os inúmeros benefícios incluem melhor verificação dos fornecedores, integração aprimorada e rastreamento mais robusto do ciclo de vida. O resultado foi uma gestão mais eficaz dos relacionamentos na cadeia de suprimentos.