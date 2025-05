O que é planejamento de demanda?

O planejamento de demanda é o ponto central de uma cadeia de suprimentos eficaz, com duas funções essenciais, o que o torna duplamente importante para os negócios.

Em primeiro lugar, há sempre o objetivo fundamental de proteger as vendas e garantir que as receitas esperadas sejam geradas. Mas os varejistas não podem vender o que não têm em inventário. E os consumidores de hoje formam impressões duradouras rapidamente sobre se uma empresa consegue ou não atender à demanda. O planejamento de demanda busca garantir que os varejistas tenham exatamente a quantidade certa de produtos no lugar certo, evitando faltas e permanecendo prontos para a próxima venda.

Mas proteger as vendas não é mais suficiente. Também se trata de operar com mais eficiência. O planejamento de demanda auxilia nessa eficiência ao ajudar a gerenciar melhor o espaço de inventário. Por que as empresas deveriam investir em mais espaço físico do que o necessário? O planejamento de demanda pode ajudar a evitar os riscos de excesso de inventário, como custos elevados de manutenção e situações financeiras que exigem descontos ou outras medidas temporárias para vender o inventário rapidamente.

O planejamento e a previsão de demanda são mais cruciais do que nunca, especialmente porque muitos fatores externos, como eventos climáticos, tendências econômicas e emergências globais, podem influenciar e redefinir a demanda.