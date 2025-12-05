O que é planejamento de cenários?

A melhor maneira de entender o planejamento de cenários é através do exemplo da empresa Royal Dutch Shell, conhecida atualmente como Shell. A empresa de petróleo e gás começou a usar o planejamento de cenários na década de 1960, quando estava lidando com desafios de produção expandidos, e, por fim, previu a crise do petróleo de 1973.

Em 1965, a empresa lançou o Unified Planning Machinery (UPM), que era uma ferramenta de forecasting computadorizada usada para prever fluxos financeiros. Essa ferramenta gerou mais conversas dentro da empresa sobre a criação de cenários possíveis e a antecipação de eventos futuros por meio do processo de desenvolvimento de cenários.

A empresa desenvolveu cenários alternativos com base em uma variedade de variáveis. Ele fez isso para tentar entender como seria o estado futuro das organizações em um mundo baseado no livre comércio ou nas crescentes pressões geopolíticas.

Este trabalho desempenhou um papel fundamental para a Shell, pois tentou entender e antecipar interrupções. Até hoje, a Shell vem fazendo perguntas do tipo “e se” e usando o processo de planejamento de cenários para pensar sobre os desafios de longo prazo e mitigar riscos.

O objetivo do planejamento de cenários não é apenas prever os resultados, mas entender quais forças podem ter levado a eles. É crucial analisar os fatores externos e internos do ambiente de negócios e integrar o planejamento de cenários em todos os processos organizacionais.