O que é ambiental, social e governança (ESG)?

Como muitas decisões de investimento são influenciadas por critérios de ESG, os investidores adotaram uma nova abordagem para a gestão de ativos. Embora possam parecer semelhantes, há algumas diferenças importantes entre o investimento em ESG e outras estratégias, como o investimento socialmente responsável (SRI) e o investimento de impacto.

O investimento ESG analisa vários fatores ESG ao lado das métricas financeiras tradicionais. No entanto, há um componente adicional de gerenciamento de oportunidades e riscos que leva em consideração as externalidades ambientais na avaliação de uma empresa. Em última análise, os retornos financeiros continuam sendo a maior prioridade quando se trata de investimentos ESG.

O SRI, ou investimento sustentável, concentra-se menos nos retornos financeiros e mais nas considerações éticas. Por exemplo, um investidor pode evitar fundos mútuos ou um fundo negociado em bolsa (ETF) se uma das empresas operar em um setor que tem sido prejudicial ao meio ambiente.

O investimento de impacto pode ser considerado a forma mais filantrópica de investimento em que os resultados positivos são a maior prioridade. Isso significa que o investimento precisa levar a um bem social tangível. Isso pode significar investir em um ETF ou empresa que se concentre exclusivamente em energia renovável ou esteja no caminho para operações de neutralidade de carbono .

À luz dessas novas estratégias de investimento, vários fundos de ESG surgiram sinalizando a crescente importância do ESG no mercado de ações atual. Para as empresas, ter uma estratégia abrangente de ESG não é mais um luxo, mas um requisito, o que significa que as organizações devem se tornar bem versadas na divulgação de ESG.