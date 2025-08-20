O que é ambiental, social e governança (ESG)?

Publicado: 24 de janeiro de 2024
Contribuidores: Tom Krantz, Alexandra Jonker
ESG significa ambiental, social e governança e refere-se a um conjunto de padrões usados para medir o impacto ambiental e social de uma organização. É normalmente usado no contexto de investimentos, embora também se aplique a clientes, fornecedores, funcionários e público em geral.
O termo “ESG” foi popularizado no século 21 e geralmente aparece na mesma conversa que sustentabilidade e responsabilidade social corporativa (CSR). No entanto, embora a sustentabilidade e a CSR funcionem mais como filosofias ou metas finais, o ESG é mais tangível; ele engloba os dados e as métricas necessários para informar a tomada de decisões tanto para empresas quanto para investidores.
Refere-se a se a organização está operando como um administrador do meio ambiente e abrange questões ambientais como mudança climática, emissões de gases de efeito estufa (GEE), desmatamento, biodiversidade, emissões de carbono, gestão de resíduos e poluição.
Refere-se à forma como a organização é direcionada e analisa fatores de governança corporativa, como remuneração de executivos, planejamento de sucessão, práticas de gestão do conselho e direitos dos acionistas.
O impacto que uma empresa pode ter em seu ecossistema circundante tornou-se claramente claro, seja em escala global ou dentro de sua comunidade local. Ao mesmo tempo, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com questões de ESG, como mudanças climáticas, direitos humanos e remuneração de executivos. Portanto, incorporar a sustentabilidade nos negócios é a principal preocupação de executivos e investidores no cenário de negócios ecologicamente correto de hoje.
Como os mercados de ações tradicionalmente refletem o sentimento público, os investidores recalibraram sua estratégia de gestão de ativos para se concentrar não apenas no desempenho financeiro, mas também em vários fatores de ESG. Agora, mais do que nunca, as empresas estão sendo examinadas por investidores institucionais que procuram alinhar suas estratégias de investimento com seus valores, ou seja, suas considerações de ESG.
Como muitas decisões de investimento são influenciadas por critérios de ESG, os investidores adotaram uma nova abordagem para a gestão de ativos. Embora possam parecer semelhantes, há algumas diferenças importantes entre o investimento em ESG e outras estratégias, como o investimento socialmente responsável (SRI) e o investimento de impacto.
O investimento ESG analisa vários fatores ESG ao lado das métricas financeiras tradicionais. No entanto, há um componente adicional de gerenciamento de oportunidades e riscos que leva em consideração as externalidades ambientais na avaliação de uma empresa. Em última análise, os retornos financeiros continuam sendo a maior prioridade quando se trata de investimentos ESG.
O SRI, ou investimento sustentável, concentra-se menos nos retornos financeiros e mais nas considerações éticas. Por exemplo, um investidor pode evitar fundos mútuos ou um fundo negociado em bolsa (ETF) se uma das empresas operar em um setor que tem sido prejudicial ao meio ambiente.
O investimento de impacto pode ser considerado a forma mais filantrópica de investimento em que os resultados positivos são a maior prioridade. Isso significa que o investimento precisa levar a um bem social tangível. Isso pode significar investir em um ETF ou empresa que se concentre exclusivamente em energia renovável ou esteja no caminho para operações de neutralidade de carbono .
À luz dessas novas estratégias de investimento, vários fundos de ESG surgiram sinalizando a crescente importância do ESG no mercado de ações atual. Para as empresas, ter uma estratégia abrangente de ESG não é mais um luxo, mas um requisito, o que significa que as organizações devem se tornar bem versadas na divulgação de ESG.
As organizações estão cada vez mais incluindo métricas ESG em seus relatórios anuais para ajudar as partes interessadas a fazer escolhas de investimento mais sustentáveis. Por meio de relatórios ESG, as empresas podem mostrar como se comparam aos benchmarks e metas do setor usando dados qualitativos e quantitativos para medir seu progresso em iniciativas ESG. Os relatórios de ESG também fornecem aos stakeholders os insights necessários para tomar decisões informadas, destacando possíveis riscos e oportunidades de ESG que podem afetar o valor da empresa no longo prazo.
Existem inúmeras maneiras de elaborar um relatório de ESG. Normalmente, eles são criados usando uma estrutura ESG estabelecida que pode oferecer instruções sobre quais tópicos de ESG se concentrar. As estruturas ESG também ajudam as organizações a entender a melhor forma de estruturar e preparar as informações para divulgação para que possam obter uma classificação ou pontuação ESG mais alta.
Uma pontuação de ESG é usada para rastrear o desempenho de ESG de uma empresa, proporcionando maior visibilidade de suas operações para investidores, stakeholders e órgãos reguladores. As organizações que fornecem relatórios de ESG mais robustos geralmente têm uma pontuação mais alta, enquanto aquelas que não monitoram ou não apresentam seu desempenho de ESG geralmente têm uma classificação de ESG mais baixa.
O Grupo de Trabalho sobre Divulgação Financeira Relacionada com o Clima (TCFD) é uma organização que fornece um conjunto de divulgações relacionadas com o clima recomendadas que as empresas e instituições financeiras podem utilizar para informar os acionistas. Da mesma forma, o Sustainability Accounting Standards Board (SASB) ajudou a estabelecer e manter padrões específicos do setor para orientar a divulgação de informações de sustentabilidade das organizações.
Os investidores institucionais também podem procurar organizações como Morningstar, Morgan Stanley Capital International (MSCI) e outras para oferecer dados de ESG sobre determinadas empresas. Todos esses provedores desempenham um papel crucial na entrega das principais métricas de ESG que podem ajudar a determinar o grau de investimento de uma organização.
Existem vários regulamentos que foram apresentados para ajudar as empresas a levar em consideração os fatores de ESG. Por exemplo, a Diretiva de Relatórios de Sustentabilidade Corporativa (CSRD) é uma legislação da União Europeia que exige que as empresas relatem o impacto ambiental e sustentável de suas atividades de negócios, bem como suas iniciativas ESG. O Regulamento de Divulgação Financeira Sustentável (SFDR) tem como objetivo fazer o mesmo padronizando os relatórios de métricas ESG.
Várias estruturas também foram criadas para ajudar as empresas na sua divulgação de ESG. Na Europa, o Carbon Disclosure Project (CDP) permite às empresas fornecer informações ambientais aos seus stakeholders e consiste na gestão de riscos e oportunidades, metas ambientais, bem como estratégia e análise de cenários. Na mesma linha, a Global Reporting Initiative (GRI) fornece uma estrutura global que padroniza abordagens à materialidade, relatórios de gestão e divulgação para uma gama completa de questões ASG.
Embora essas regulamentações e estruturas sejam projetadas para orientar organizações e investidores em direção a práticas de negócios mais sustentáveis, elas não são um impedimento infalível contra greenwashing ou fraude verde. Também não são um amortecedor para uma disrupção global.
A pandemia da COVID-19 expôs rapidamente a fragilidade das cadeias de suprimentos, dos serviços de saúde e financeiros das empresas, bem como do próprio clima. Diante da incerteza, os estudiosos ficaram preocupados com o fato de as empresas despriorizarem suas iniciativas de ESG para se manterem à tona. E embora esse tenha sido o caso em algumas situações, uma descoberta interessante foi feita: as empresas que tinham um forte desempenho de ESG estavam mais bem preparadas para enfrentar a pandemia, pois já haviam contabilizado a possibilidade de disrupção.1
É um lembrete poderoso de que ESG é mais do que apenas métricas, regulamentações e estruturas. Na sua essência, ESG é uma forma prática de medir o progresso e tomar medidas em direção a um futuro mais sustentável.
