Os planos de contingência, também conhecidos como "planos de continuidade de negócios", "planos de resposta de emergência" e "planos de recuperação de desastres" ajudam as organizações a se recuperarem após uma disrupção.

Não importa se eles estão se preparando para um surto global de um vírus mortal, gerenciamento de crises em relação a uma violação de dados ou simplesmente a perda de um cliente importante, os planos de contingência ajudam as organizações a retomar seus negócios após um evento negativo.

As empresas criam muitos tipos de estratégias de recuperação para tudo, desde a fusão dos principais concorrentes até a insolvência do banco usado para processar a folha de pagamento dos funcionários.

Na Índia, o governo estava ocupado criando um plano de contingência quando surgiu uma temporada de monções mais seca do que o esperado.¹ Entretanto, em Hong Kong, um grande banco estava preparando um plano B, caso uma série de novas sanções fosse promulgada como resultado de um acontecimento geopolítico recente.²

Aqui estão cinco etapas que as empresas usam para criar planos de contingência de negócios eficazes.