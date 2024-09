Não há plano atual para remover essas ofertas. Uma atualização dessas licenças perpétuas para o Defender baseado em assinatura está disponível, mas não é obrigatória. Acreditamos que os clientes verão um enorme valor nos recursos do Defender. Os recursos de resiliência cibernética, além da proteção de dados, são uma combinação poderosa para nossos clientes. Os clientes que já usam mais de um componente do Defender verão ainda mais valor por meio da flexibilidade e eficiência que as Unidades de Recursos (RUs) oferecem. Os Recursos de Utilização (RU) podem ser aplicados a qualquer uma das soluções disponíveis no Defender e podem ser realocados conforme as necessidades de resiliência do cliente mudam.