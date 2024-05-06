O que é risco climático?

O risco climático refere-se aos possíveis efeitos negativos da mudança climática em vários aspectos do meio ambiente, das empresas e da sociedade.
O aumento das temperaturas globais, atribuído ao aumento das emissões de gases de efeito estufa provenientes da atividade humana, pode resultar em mudanças no sistema climático global. Isso, por sua vez, afeta o clima e os ecossistemas naturais da Terra, bem como as formas pelas quais os seres humanos vivem e trabalham. À medida que o mundo trabalha para entender melhor os impactos das mudanças climáticas, especialistas e formuladores de políticas estão tomando medidas para entender e medir os riscos climáticos e encontrar maneiras de mitigá-los.
Compreender o risco climático é importante por muitas razões. As consequências da mudança climática podem exacerbar as desigualdades sociais e prejudicar a saúde pública. A Organização Mundial da Saúde estima que, entre 2030 e 2050, a mudança climática pode causar aproximadamente 250 mil mortes adicionais por ano decorrentes de desnutrição, doenças e estresse térmico.1 Além disso, eventos climáticos extremos podem causar perda de vidas, deslocamento de pessoas e aumento da pobreza.
De acordo com a Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD), essas mudanças nas condições climáticas também têm possíveis implicações financeiras para as organizações e para o sistema financeiro global em geral. Essas implicações incluem danos a propriedades e infraestruturas, interrupções operacionais e aumento de sinistros de seguros. Os investidores estão cada vez mais considerando o risco climático em suas decisões de investimento. Enquanto isso, governos e outras entidades em todo o mundo estão desenvolvendo novas regulamentações e normas que exigem que as empresas avaliem e divulguem seus riscos relacionados ao clima.
Na maioria das vezes, o risco climático afeta populações vulneráveis, como aquelas em países de baixa renda ou áreas com menos infraestrutura. As nações insulares e regiões costeiras enfrentam riscos significativos com o aumento do nível do mar e com o aumento da frequência e intensidade das tempestades tropicais.
Na África Subsaariana, a variabilidade climática e as mudanças nos padrões de chuvas podem afetar gravemente a segurança alimentar e a disponibilidade de água. No Sul da Ásia, países como Índia, Bangladeche e Paquistão estão em risco de sofrer as consequências do calor extremo e das mudanças nos padrões das monções.
A alta densidade populacional da região pode aumentar o impacto potencial de tais eventos. E o Ártico está aquecendo a uma taxa quase o dobro da média global, levando ao derretimento das calotas de gelo e ao permafrost. Isso ameaça seus ecossistemas e comunidades indígenas e também contribui para o aumento global do nível do mar.
O risco climático pode ser amplamente considerado em três categorias:
Estas são as ameaças diretas representadas pelas mudanças nas condições climáticas. Incluem riscos agudos de eventos climáticos extremos, como furacões, inundações, ondas de calor e secas. Eles também incluem problemas decorrentes de mudanças de longo prazo nos padrões climáticos, como o aumento do nível do mar e o aumento das temperaturas.
Esses riscos surgem do processo de adaptação a uma economia de baixo carbono. À medida que setores, empresas e comunidades fazem a transição dos combustíveis fósseis, aqueles que dependem fortemente desses Recursos podem enfrentar perdas financeiras significativas e perturbações socioeconômicas. Isso inclui mudanças políticas e regulatórias, avanços tecnológicos e mudanças nas preferências do consumidor que podem levar a uma redução da demanda por determinados produtos ou serviços.
Esses riscos estão associados a pessoas e empresas que sofreram perdas devido às mudanças climáticas e estão buscando compensação daqueles que são responsáveis por elas. Isso pode envolver ações legais contra empresas ou governos que não conseguiram mitigar suas contribuições para as mudanças climáticas ou se adaptar aos impactos.
Os riscos físicos, de transição e de responsabilidade que compõem o risco climático geral podem ter uma variedade de impactos. Veja aqui como elas podem afetar empresas, comunidades e o meio ambiente:
A mudança climática está associada a um aumento na frequência e na intensidade de eventos climáticos extremos, como ondas de calor, secas, inundações e tempestades. Esses eventos podem danificar a infraestrutura, interromper as operações e as cadeias de suprimentos e causar a perda de vidas. O aumento do nível do mar leva à perda de terras e ao deslocamento. E mudanças nos padrões de precipitação podem levar à escassez de água em algumas áreas e inundações em outras.
Isso pode afetar a agricultura, afetar o abastecimento de água e aumentar o risco de incêndios florestais em regiões secas. Essas mudanças também têm um impacto significativo nos ecossistemas, levando a alterações na distribuição das espécies e ameaçando a biodiversidade. Os recifes de coral, por exemplo, são altamente sensíveis à temperatura da água e são gravemente afetados pelo aquecimento e acidificação do oceano.
A mudança climática tem profundas implicações sociais, que afetam vários aspectos da vida humana, desde a saúde e os padrões de vida até a cultura e as estruturas sociais. Isso pode agravar problemas de saúde, desde doenças relacionadas ao calor até aumentar a propagação de doenças como malária e densidade. As mudanças nos padrões climáticos podem complicar o acesso a água limpa e segura, essencial para a saúde humana, para a agricultura e para a produção de energia.
O risco climático muitas vezes afeta de forma desproporcional as populações mais vulneráveis, incluindo aquelas em países de baixa renda, comunidades indígenas, idosos e crianças. Isto pode exacerbar as desigualdades sociais existentes e levar ao aumento da pobreza e da marginalização, bem como a deslocações, instabilidade e conflitos. De acordo com o Banco Mundial, sem ação climática, mais de 100 milhões de pessoas adicionais poderão estar vivendo na pobreza até 2030.2
Para as empresas, o risco climático pode se manifestar de várias maneiras. Riscos físicos de eventos climáticos extremos e mudanças nos padrões climáticos podem danificar ativos, incluindo edifícios, equipamentos e infraestrutura. Eles também podem interromper as cadeias de suprimentos e os processos de produção, além de dificultar a busca de mão de obra e a manutenção de condições de trabalho seguras.
O risco climático pode levar a gastos mais elevados para as empresas, incluindo aumento dos prêmios de seguro ou altos custos de conformidade para atender a novas normas regulatórias. Financeiramente, os resultados de transição podem resultar em ativos ociosos, o que significa que eles perdem valor ou se transformam em passivos antes do final de sua vida útil. As empresas e regiões que dependem muito de combustíveis fósseis, por exemplo, podem enfrentar riscos financeiros significativos à medida que o mundo migra em direção a fontes de energia renováveis.
A nível macroeconográfico, os riscos climáticos podem representar ameaças sistêmicas à estabilidade financeira. Por exemplo, uma reavaliação repentina de ativos devido a riscos climáticos pode desencadear uma crise financeira mais ampla. E à medida que os stakeholders ficam mais sensíveis ao risco climático, tomar medidas para avaliá-lo e mitigá-lo pode se tornar uma parte essencial da abordagem de tomada de decisão de uma empresa.
Avaliar o risco climático envolve identificar e quantificar os possíveis impactos das mudanças climáticas em uma organização ou região. Isso inclui encontrar prováveis riscos climáticos físicos, como eventos climáticos extremos e mudanças nos padrões climáticos, bem como riscos de transição associados à mudança para uma economia de baixo carbono.
As organizações devem avaliar sua suscetibilidade a esses perigos com base em uma variedade de fatores e medir seus prováveis impactos no futuro. Por exemplo, uma empresa pode avaliar quantas de suas instalações estão localizadas em áreas propensas a inundações. Para quantificar esses impactos, as organizações devem estimar os danos em termos financeiros. Isso pode envolver o cálculo de possíveis custos de reparo de danos físicos, perda de receita devido a interrupções operacionais ou custos de conformidade de novas regulamentações.
A análise de cenários também é essencial para a avaliação de riscos climáticos. Ela usa a ciência do clima para projetar cenários climáticos futuros e seus possíveis impactos. Os dados usados nas avaliações de risco climático podem vir de várias fontes. Isso inclui modelos climáticos, dados climáticos históricos, projeções socioeconômicas e métricas específicas da empresa. As metodologias usadas podem variar muito dependendo do escopo da avaliação e das necessidades específicas da organização.
À medida que mais países e organizações buscam estabelecer metas ambientais, sociais e de governança (ESG) eficazes, as avaliações de risco climático podem servir como um guia. Por exemplo, a European Environment Agency publicou a primeira European Climate Risk Assessment (EUCRA) em 2024 para ajudar a identificar as prioridades políticas para a adaptação às mudanças climáticas e auxiliar na tomada de decisão de ESG.3
Construir resiliência climática requer uma abordagem holística que inclua tanto mitigação (como a redução de emissões de gases de efeito estufa) quanto adaptação às mudanças climáticas, ou seja, fazer mudanças de sustentabilidade para que regiões e organizações possam continuar funcionando a longo prazo.
Mudar de combustíveis fósseis para fontes de energia renováveis, como energias eólica, solar, geotérmica e hidrelétrica, pode reduzir significativamente as emissões de gases de efeito estufa e, por sua vez, desacelerar a taxa geral do aquecimento global.
Proteger e restaurar florestas, promover a agricultura sustentável e preservar áreas úmidas pode sequestrar carbono, proteger a biodiversidade e atenuar eventos climáticos extremos.
Reduzir a necessidade geral de energia e implementar uma infraestrutura que seja mais resiliente ao clima pode ajudar a reduzir o impacto ambiental da produção e do fornecimento de energia. Isso pode envolver a construção de edifícios “verdes” que incorporem funcionalidades como isolamento eficiente e iluminação natural ou o desenvolvimento de sistemas de drenagem urbana resistentes a inundações.
Alguns instrumentos financeiros podem ajudar a compensar os possíveis riscos das mudanças climáticas e mobilizar recursos para a ação climática. Os títulos verdes, por exemplo, são emitidos para financiar projetos que têm benefícios ambientais, como projetos de energia renovável, edifícios energeticamente eficientes ou sistemas de transporte público. E o seguro climático pode proteger empresas e comunidades dos impactos financeiros de eventos climáticos extremos.
Governos e formuladores de políticas podem implementar uma série de medidas para ajudar a criar resiliência. Por exemplo, a precificação do carbono envolve colocar um preço nas emissões de GEE, seja por meio de um imposto sobre o carbono ou de um sistema de cap-and-trade, para fornecer um incentivo para que as empresas tomem medidas de redução.
Outras medidas podem incentivar o investimento ou a transição para energia renovável, compensar o custo de atualizações de eficiência energética e estabelecer regras para o desenvolvimento sustentável e financiar novas pesquisas e desenvolvimento. Muitos Governos e Organizações estão aumentando os requisitos de divulgação climática para ajudar investidores, clientes e outros stakeholders a tomar decisões informadas.
Trabalhar em conjunto com outras empresas, governos, ONGs, instituições de pesquisa e outros tomadores de decisão pode ajudar países e empresas a compartilhar conhecimento, moldar políticas e desenvolver soluções inovadoras para gerenciar os riscos climáticos. Aumentar a consciência e promover a Educação pode capacitar indivíduos e comunidades a agir.
