O que é risco climático?

Avaliar o risco climático envolve identificar e quantificar os possíveis impactos das mudanças climáticas em uma organização ou região. Isso inclui encontrar prováveis riscos climáticos físicos, como eventos climáticos extremos e mudanças nos padrões climáticos, bem como riscos de transição associados à mudança para uma economia de baixo carbono.

As organizações devem avaliar sua suscetibilidade a esses perigos com base em uma variedade de fatores e medir seus prováveis impactos no futuro. Por exemplo, uma empresa pode avaliar quantas de suas instalações estão localizadas em áreas propensas a inundações. Para quantificar esses impactos, as organizações devem estimar os danos em termos financeiros. Isso pode envolver o cálculo de possíveis custos de reparo de danos físicos, perda de receita devido a interrupções operacionais ou custos de conformidade de novas regulamentações.

A análise de cenários também é essencial para a avaliação de riscos climáticos. Ela usa a ciência do clima para projetar cenários climáticos futuros e seus possíveis impactos. Os dados usados nas avaliações de risco climático podem vir de várias fontes. Isso inclui modelos climáticos, dados climáticos históricos, projeções socioeconômicas e métricas específicas da empresa. As metodologias usadas podem variar muito dependendo do escopo da avaliação e das necessidades específicas da organização.

À medida que mais países e organizações buscam estabelecer metas ambientais, sociais e de governança (ESG) eficazes, as avaliações de risco climático podem servir como um guia. Por exemplo, a European Environment Agency publicou a primeira European Climate Risk Assessment (EUCRA) em 2024 para ajudar a identificar as prioridades políticas para a adaptação às mudanças climáticas e auxiliar na tomada de decisão de ESG.3