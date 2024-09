Cada vez mais empresas estão adotando políticas de responsabilidade social corporativa tendo em mente os desafios ambientais. Elas buscam aumentar a sustentabilidade nos negócios para minimizar quaisquer contribuições para as mudanças ambientais. Seus esforços podem incluir reduzir as emissões e a pegada de carbono, usar menos água e energia, além da minimização de resíduos e aprimoramento da gestão dos mesmos. A transparência na comunicação de seu impacto ambiental, por meio do uso de frameworks de relatórios ambientais, sociais e de governança (ESG) e conforme exigido por diretrizes como a Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) da Europa, ajuda a manter as empresas responsáveis e permite que os consumidores façam escolhas informadas. Muitas estão seguindo as recomendações estabelecidas pela Task Force on Climate-related Financial Disclosures, ou TCFD, para informar investidores, acionistas e o público sobre seus riscos financeiros relacionados ao clima. Os esforços para lidar com o impacto ambiental podem ajudar as empresas a encontrar medidas de economia de custos e a conquistar a confiança e a fidelidade de consumidores e investidores.