O que são estruturas de ESG?

A taxonomia do SECR é a orientação do governo do Reino Unido para organizações que precisam divulgar seu uso de energia, emissões de GEEs e informações relacionadas. O SECR foi lançado para entrar em vigor a partir de 1º de abril de 2019, quando o Carbon Reduction Commitment (CRC) Energy Efficiency Scheme anterior chegou ao fim. Ele se baseia e amplia os requisitos de relatórios anteriores enfrentados pelas empresas listadas e acrescenta novos mandatos para grandes empresas não listadas e sociedades de responsabilidade limitada (LLPs).

Ele também pode ajudar todas as organizações com relatórios voluntários sobre uma variedade de assuntos ambientais, incluindo relatórios de GEE e o uso de KPIs. O SECR é fundamental para a estratégia do Reino Unido para melhorar a eficiência energética e reduzir as emissões de CO2, conforme estabelecido na Lei de Mudanças Climáticas de 2008.

Espera-se que cerca de 11.900 empresas incorporadas no Reino Unido precisem informar sobre suas emissões de energia e carbono sob a nova estrutura.2

Como o SECR funciona

As empresas listadas que reportam ao SECR são obrigadas a divulgar seu uso de energia, emissões globais de GEEs dos Escopos 1 e 2 em toneladas métricas de CO2 equivalente e pelo menos uma métrica de intensidade de emissões de sua escolha para os exercícios atuais e anteriores. As emissões do Escopo 3 permanecem voluntárias, mas são recomendadas para fontes de emissões consideradas relevantes.

As grandes empresas e LLPs não listadas também terão de relatar, no mínimo, seu consumo de energia no Reino Unido e as emissões de GEEs associadas provenientes da eletricidade, do gás e dos combustíveis para transportes, bem como pelo menos uma métrica de intensidade. Relatar cada uma dessas dimensões de sustentabilidade e acompanhar o seu progresso ao longo do tempo requer acesso a dados consolidados e auditáveis, o que pode ser mais facilmente alcançado com software de relatórios de sustentabilidade.